Во Львовской области умерла 17-летняя беременная девушка: названа причина

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Причиной смерти могла стать опасная инфекция

Во Львовской области в инфекционном отделении городской больницы Нового Роздола в четверг, 26 июля, умерла 17-летняя беременная жительница села Крупское. Об этом сообщает Zaxid.net.

Отмечается, что это была первая беременность для погибшей. На момент трагедии она вынашивала малыша 16 недель.

Окончательная причина смерти еще устанавливается и назвать причину можно будет после проведения всех экспертиз.

Однако по предварительным данным, беременная могла умереть из-за молниеносной формы менингококковой инфекции.

"Женщина пробыла у нас недолго, всего четыре часа. Поступила в 12:40 (26 июля) в инфекционное отделение, в реанимацию", - сообщила и.о. главного врача Новороздольской городской больницы Ольга Шелудько.

"Врачи делали все возможное, чтобы спасти женщину, но ... В этот же день под вечер она умерла. Подозреваем, что причиной смерти может быть инфекция. Но это будет окончательно известно после проведения всех экспертиз", - отметила Шелудько.

Заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Олег Когут отметил, что иногда менингококковая инфекция развивается настолько быстро, что может унести жизни ребенка или взрослого буквально за несколько часов, особенно молниеносная форма болезни.

Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем. Болезнь поражает как детей, так и взрослых, особенно стоит быть осторожными людям с ослабленным иммунитетом.

Ранее сообщалось, что в Тернополе беременная женщина потеряла ребенка из-за халатности врачей.

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