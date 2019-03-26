Любив ганяти: брат загиблого у страшному ДТП в Одесі зробив визнання

ДТП в Одесі, яке сталося в ніч на 24 березня, забрало життя двох людей. Вчора, 25 березня, мусульманська релігійна громада попрощалася з 22-річним Шамілем Гаджиєвим, який був за кермом BMW X6. Про це повідомляє УСІ.

Учасники церемонії прочитали молитву і поговорили з молоддю про швидку їзду.

Брат загиблого Ібрагім Гаджиєв заявив, що його родич любив ганяти і у нього завжди був адреналін в крові. На дорозі він зчепився з Porsche, але цього не повинно було статися.

"Всі кажуть, що винен він, ніхто його не шкодує, як таке можна про людей говорити, він помер", - зазначив Гаджиєв.

ДТП в Одесі - відео гонки (YouTube/Пушкінська.net)

Він також звернувся до молоді з закликом не порушувати правила дорожнього руху і завжди пристібатися ременем безпеки.

Варто зазначити, що прощання з загиблою пасажиркою Вікторією Кравченко відбулося сьогодні, 26 березня, на Другому християнському кладовищі.

Нагадаємо, що BMW X6 зіткнувся з припаркованим Hyundai Sonata, після чого врізався в бетонний стовп. Від сильного удару машину розірвало на дві частини. При цьому передня частина відразу ж загорілася.

ДТП в Одесі - відео смертельної аварії (YouTube/Новини 7 канал Одеса)

Перехожі хотіли допомогти водієві авто, але молодий чоловік помер в реанімації, так і не прийшовши до тями. А 33-річна пасажирка Вікторія Кравченко, яка є родичкою Сильвестра Сталлоне, загинула на місці. Її тіло занадто близько лежало біля вогню.

Раніше повідомлялося про те, що, за словами водія Porsche, перегонів не було. Він розповів, що BMW проїхав настільки близько, що дивом не зачепив його автомобіль.