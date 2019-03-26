ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Перегонів не було: очевидець страшної ДТП в Одесі розповів про аварію

STYLERЖиття    26.03.2019 - 13:05
Перегонів не було: очевидець страшної ДТП в Одесі розповів про аварію
ДТП в Одесі - очевидець розповів про аварію (колаж РБК-Україна)

ДТП в Одесі могла бути більш масштабною - водій Porshe дивом уцілів

ДТП в Одесі, яка сталася в ніч на неділю, 24 березня, забрала життя двоє людей - 22-річного водія Шаміля Гаджиєва і 33-річної Вікторії Кравченко. Елітний позашляховик BMW X6 зіткнувся з припаркованим Hyundai Sonata після чого врізався в електроопору. Від страшного удару авто розірвало навпіл і його передня частина загорілася.

Раніше передбачалося, що аварія сталася внаслідок нічних перегонів одеських мажорів. При чому говорилося, що BMW вирішив позмагатися з Porsche.

Водій Porsche, виявився головою ради директорів будівельної компанії ЗАРС, що займається зведенням елітної нерухомості біля моря, Георгій Бочорішвілі. Топ-менеджер сам зв'язався з редакцією видання "Думська", щоб спростувати інформацію про нічні перегони.

Перегонів не було: очевидець страшної ДТП в Одесі розповів про аварію

ДТП в Одесі - очевидець розповів про аварію (Георгій Бочорішвілі, фото: соцмережі)

За його словами, BMW пройшов настільки близько, що дивом не зачепив автомобіль Бочорішвілі, в якому він разом з дружиною повертався додому.

"Далі все сталося на моїх очах. Ми відразу зупинилися, викликали швидку і дочекалися поліції, рятувальників і медиків. Із загиблими я знайомий не був, і ні в яких перегонах не брав участь", - заявив Георгій Бочорішвілі.

Раніше ми повідомляли, що у страшній ДТП в Одесі, у якій елітний позашляховик BMW X6 розірвало навпіл, загинула родичка Сильвестра Сталлоне.

Нагадаємо, вранці 26 березня біля Київської телевежі відбулася ДТП за участю автомобіля патрульної поліції. За попередніми даними, водій заснув за кермом і врізався в електроопору.

Збив коляску з дитиною: моторошні деталі ДТП у Хмельницькому (відео) Незаконне рішення: новий поворот у справі ДТП у Харкові
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України ДТП
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся