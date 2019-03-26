Перегонів не було: очевидець страшної ДТП в Одесі розповів про аварію

ДТП в Одесі - очевидець розповів про аварію (колаж РБК-Україна)

ДТП в Одесі могла бути більш масштабною - водій Porshe дивом уцілів

ДТП в Одесі, яка сталася в ніч на неділю, 24 березня, забрала життя двоє людей - 22-річного водія Шаміля Гаджиєва і 33-річної Вікторії Кравченко. Елітний позашляховик BMW X6 зіткнувся з припаркованим Hyundai Sonata після чого врізався в електроопору. Від страшного удару авто розірвало навпіл і його передня частина загорілася.

Раніше передбачалося, що аварія сталася внаслідок нічних перегонів одеських мажорів. При чому говорилося, що BMW вирішив позмагатися з Porsche.

Водій Porsche, виявився головою ради директорів будівельної компанії ЗАРС, що займається зведенням елітної нерухомості біля моря, Георгій Бочорішвілі. Топ-менеджер сам зв'язався з редакцією видання "Думська", щоб спростувати інформацію про нічні перегони.

ДТП в Одесі - очевидець розповів про аварію (Георгій Бочорішвілі, фото: соцмережі)

За його словами, BMW пройшов настільки близько, що дивом не зачепив автомобіль Бочорішвілі, в якому він разом з дружиною повертався додому.

"Далі все сталося на моїх очах. Ми відразу зупинилися, викликали швидку і дочекалися поліції, рятувальників і медиків. Із загиблими я знайомий не був, і ні в яких перегонах не брав участь", - заявив Георгій Бочорішвілі.

Раніше ми повідомляли, що у страшній ДТП в Одесі, у якій елітний позашляховик BMW X6 розірвало навпіл, загинула родичка Сильвестра Сталлоне.

Нагадаємо, вранці 26 березня біля Київської телевежі відбулася ДТП за участю автомобіля патрульної поліції. За попередніми даними, водій заснув за кермом і врізався в електроопору.