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Люблять тусовки і пригоди: астрологи назвали найбільш питущий знак Зодіаку

STYLERЖиття    28.03.2019 - 21:15
Люблять тусовки і пригоди: астрологи назвали найбільш питущий знак Зодіаку
Знак Зодіаку, який схильний до пияцтва (Колаж РБК-Україна)

Цей знак Зодіаку любить погуляти з друзями і вплутатися в авантюру

Астрологи розповіли, який знак Зодіаку найбільше схильний до алкогольних пригод і ризикованих гулянок. Також народжені під цим знаком Зодіаку відрізняються невгамовною пристрастю до тринькання грошей та азартних ігор.

Люди, які народилися під знаком Стрільця – мають репутацію справжніх пияків і душі будь-якої компанії. Саме про них складають міські легенди і анекдоти.

Представники цього знаку знають, як оживити навіть саму нудну ділову зустріч, робочий корпоратив або сумну сімейну тусовку. У них немає ніяких обмежень, правилами етики вони не користуються, а якщо справа доходить до веселощів – то їх вже не зупинити.

Люблять тусовки і пригоди: астрологи назвали найбільш питущий знак Зодіаку

Знак Зодіаку, який любить погуляти та випити (pixabay.com)

Стрільці люблять погуляти і витратити всі свої заощадження так, як ніби завтрашній день ніколи не настане. Також вони готові піти на будь-який ризик, авантюру або зіграти в азартну гру.

"Вони не мають самообмеження. Вони випалюють перше, що приходить на розум, не замислюючись. В їхньому світі, правду, якою б болючою вона не була, завжди потрібно розповідати", - підкреслюють астрологи.

Крім того, представники цього знака – страшенні пліткарі, які можуть запросто вибовкати секрет у великій компанії.

Проте Стрільці при всьому цьому – довірливі і легкі в спілкуванні люди, що робить їх мішенню для шахраїв.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому в квітні не можна одружуватися і виходити заміж.

А також розповідали про те, що кінець березня буде дуже напруженим в астрологічному плані.

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