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"Людей шукайте самі": з'явилися нові фото спорожнілої Горлівки

STYLERLIFE        18.06.2018 - 08:35
Фото: OSCE/Mariia Aleksevych
Фото: OSCE/Mariia Aleksevych

Окуповане терористами місто показали в мережі

У мережі з'явилися нові фотографії з окупованої бойовиками так званої "Донецької народної республіки" Горлівки Донецької області. Відповідні знімки були опубліковані на сторінці "Nova Gorlivka" в соцмережі Facebook.

Фото були зроблені 17 червня.

"Доброго ранку, рідне місто, друзі, Донбас, Україна! Так виглядала Горлівка в неділю...людей шукайте самі", - написали в мережі.

Фото: Горлівка (facebook.com/nova.gorlivka)

Фото: Горлівка (facebook.com/nova.gorlivka)

 

Фото: Горлівка (facebook.com/nova.gorlivka)

Скріншот поста (facebook.com/nova.gorlivka)

Раніше повідомлялося, що бойовики заявили про тимчасове закриття КПВВ біля Горлівки.

Варто відзначити, пункт пропуску бойовиків "Горлівка" розташований в районі українського контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське".

До речі, волонтер розповів про нове просування ЗСУ під Горлівкою.

Збройні сили України, на думку волонтера, бійця спецпідрозділу "Їжачок", Анатолія Токарєва, просунулися на кілька кроків до визволення Донецька. Він вважає, що українські війська зайняли зручну позицію для контролю ворожих пунктів і ведення флангового перехресного вогню.

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Теги: ДНР, горловка, война на Донбассе
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