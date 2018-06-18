"Людей ищите сами": появились новые фото опустевшей Горловки

Оккупированный террористами город показали в сети

В сети появились новые фотографии из оккупированной боевиками так называемой "Донецкой народной республики" Горловки Донецкой области. Соответствующие снимки были опубликованы на странице "Nova Gorlivka" в соцсети Facebook.

Фото были сделаны 17 июня.

"Доброе утро, родной город, друзья, Донбасс, Украина! Так выглядела Горловка в воскресенье...людей ищите сами", - написали в сети.

Фото: Горловка (facebook.com/nova.gorlivka)

Фото: Горловка (facebook.com/nova.gorlivka)

Фото: Горловка (facebook.com/nova.gorlivka)

Скриншот поста (facebook.com/nova.gorlivka)

Ранее сообщалось, что боевики заявили о временном закрытии КПВВ возле Горловки.

Стоит отметить, пункт пропуска боевиков "Горловка" расположен в районе украинского контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Майорское".

Кстати, волонтер рассказал о новом продвижении ВСУ под Горловкой.

Вооруженные силы Украины, по мнению волонтера, бойца спецподразделения "Ежик", Анатолия Токарева, продвинулись на несколько шагов к освобождению Донецка. Он считает, что украинские войска заняли удобную позицию для контроля вражеских пунктов и ведения флангового перекрестного огня.

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