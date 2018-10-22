"Люди навіть не роблять зауважень": поліцейський про відповідальність за викидання сміття на вулицях

Фото: Сміття на вулицях (РБК-Україна)

Співробітник Національної поліції Андрій Ткачов розповів про відповідальність за забруднення вулиць міст

В Україні регулярно обговорюють тему посилення відповідальності за викидання сміття на вулицях. Багатьох дратує те, що навіть прекрасно знаючи про штрафи, люди все ж продовжують смітити.

"Мене дуже дратує, коли з вікна машин викидають недопалки. Це мене бісить. Бісить так, що я можу зупинитися, постукати у вікно машини і закинути недопалок назад. Ще колись бачила, як людина викинула пакет з McDonald's прямо з вікна машини! Я цього не розумію!" – сказала в коментарі для Styler відома українська співачка ONUKA.

"Це наша відповідальність як громадян – тримати вулиці в чистоті"

Про те, як вплинути на свідомість людей і змусити їх вести себе більш відповідально, Styler звернувся за коментарем до помічника голови Національної поліції Андрію Ткачову.

"Я сам – харків'янин, свого часу працював і в районній адміністрації, і в міській раді. Протягом близько півтора років в мої обов'язки саме входив контроль за порядком у секторі підприємництва споживчого ринку. Крім іншого, у мене були повноваження складати адміністративні протоколи як раз за статтею 152 Адміністративного Кодексу – порушення правил благоустрою", - каже він.

Фото: Помічник голови Національної поліції Андрій Ткачов (РБК-Україна)

"Але важливо, що ми не тільки штрафували, а й систематично проводили роз'яснювальну роботу, створювали умови для того, щоб людям було легше підтримувати чистоту: наприклад, встановлювали урни. За кілька років ми змогли досягти того, що в Харкові тепер переважно чисто", - коментує співробітник Національної поліції.

За його словами, щоб так було і в інших містах, потрібно не тільки штрафувати, а й пояснювати людям, що викидання сміття на вулицях – це неприпустимо.

"Головне підібрати такий спосіб, щоб достукатися до людей. Вулиці та міський простір – не чужа територія, а місце, де ми з вами знаходимося – ходимо, гуляємо, їздимо в громадському транспорті. Це, в тому числі, і наша відповідальність як громадян – тримати вулиці в чистоті", - підкреслює він.

Відповідно до стандартів, кожен об'єкт торгівлі має стежити за чистотою навколо свого місця.

"Коли я працював у міськраді, штрафи за викидання сміття не в спеціально відведені для цього місця були досить значними: 850 гривень мінімум. Якщо постійно стежити за цим порушенням, підприємці розуміють, що їм дешевше встановити урну, ніж платити штрафи за сміття. Але це повинна бути системна робота", - говорить Андрій Ткачов.

Перехожого теж можуть оштрафувати

За словами Андрія Ткачова, чим свідомішими будуть самі люди і чим краще працюватиме муніципальна поліція і міська влада, тим менше сміття буде на вулицях.

"В принципі, за цією статтею (ст. 152 КУпАП) можуть залучатися не тільки підприємці, а й звичайні громадяни. Можна штрафувати, коли, наприклад, кидають недопалки чи папірці на вулиці. На таких порушників можна складати адміністративний протокол за порушення правил благоустрою. Але в такому випадку поліцейських потрібно ставити буквально скрізь!, - каже Ткачев.

Крім того, тут виникає інша проблема: якщо водій автомобіля завжди зобов'язаний мати при собі документ – водійське посвідчення, яке є документом, що підтверджує особу, то звичайний перехожий не зобов'язаний мати при собі ніяких документів. Це може стати проблемою при встановленні особи, а це є обов'язковим під час складання админматеріалу, говорить він.

Фото: “Важливо сформувати нульову терпимість до правопорушень. Навіть до тих, що на перший погляд здаються незначними" - Андрій Ткачов (РБК-Україна)

"Людина може спокійно курити і смітити на дитячому майданчику, а мами, які поруч гуляють з дітьми, навіть не роблять їй зауважень"

За словами Ткачова, у поліцейського є три години, щоб встановити особу людини і виписати протокол. Але очевидно, що якщо поліцейський три години буде займатися людиною, яка викинула сміття, то буде відволікатися від патрулювання і екстрених викликів.

"Поліцейський може скласти адмінматеріал. Але, крім нього, це ще й обов'язок комунальних служб, а також дуже багато залежить від самосвідомості громадян. Люди самі повинні розуміти, що смітити на вулицях не можна. Важливо сформувати нульову терпимість до правопорушень. Навіть до тих, що на перший погляд здаються незначними", - додає Ткачов.

"На нас впливає наше оточення. Якщо людина буде пити пиво на лавочці біля будинку, а сусіди, мами або бабусі, які сидять у дворі, будуть відразу робити їй зауваження і проганяти, це буде діяти, і з часом люди почнуть змінюватися. А у нас поки що, на жаль, самі громадяни рідко звертають на це увагу. Наприклад, людина може спокійно курити і смітити на дитячому майданчику, а мами, які гуляють з дітьми, навіть не роблять такій людині зауважень", - розповідає поліцейський.

В його практиці часто бували ситуації, коли люди вступалися за правопорушника замість того, щоб засуджувати його.

"У нас нерідко були випадки, коли поліцейські приїжджали на такі виклики, а людина на їхні зауваження не реагувала або продовжувала правопорушення і поліцейські починали його затримувати. А свідки події починали за неї заступатися, показуючи таким чином схвалення таких дій. У цьому плані потрібно ще багато працювати над соціальною відповідальністю людей", - згадує співрозмовник.

Фото: “Це в тому числі і наша відповідальність як громадян – тримати вулиці в чистоті" - Андрій Ткачов (РБК-Україна)

За його словами, схожа ситуація спостерігається і з парковками.

"Ми проводили соціальну акцію в Києві на Подолі. Ходили по вулицях і пояснювали водіям, які залишали машини в недозволеному місці: "Ось ви тут припаркувалися, а через вас тут не може пройти мама з коляскою". На жаль, люди часто сприймають такі зауваження агресивно. Природно, що багато хто намагається зняти з себе відповідальність і каже про те, що краще б побудували достатньо зручних парковок. Але процес облаштування парковок – це компетенція місцевих органів влади", - пояснює він.

Крім того, відсутність парковок не є причиною для того, щоб паркуватися неправильно і створювати незручності іншим водіям і пішоходам, говорить поліцейський.

"Поліція лише контролює неправильну парковку, а агресію часто виливають саме на поліцейських. Тому порядок на вулицях, дорогах, так і взагалі всюди починається не стільки зі штрафів, скільки з самих людей, рівня їх відповідальності та самосвідомості. Вирішити ці проблеми вийде лише комплексно, об'єднавши зусилля поліції, відповідних організацій, а головне - самих громадян", - коментує Андрій Ткачов.

Відео: Яскраві кадри з відеореєстраторів (video.rbc.ua)

Раніше стало відомо, як в Україні збираються зменшити рівень домашнього насильства.

Крім того, співробітник Нацполіції в ексклюзивному коментарі роз'яснив, куди звертатися, якщо поліція не виїхала на виклик.