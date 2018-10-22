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"Люди даже не делают замечаний": полицейский об ответственности за выбрасывание мусора на улицах

STYLERЖизнь    22.10.2018 - 11:05
Фото: Мусор на улицах (РБК-Украина)
Фото: Мусор на улицах (РБК-Украина)
Катерина Гончарова
Собственный корреспондент Styler

Сотрудник Национальной полиции Андрей Ткачев рассказал об ответственности за загрязнение улиц городов

В Украине регулярно обсуждают тему ужесточения ответственности за выбрасывание мусора на улицах. Многих раздражает то, что даже прекрасно зная о штрафах, люди все же продолжают мусорить.

"Меня очень раздражает, когда из окна машин выбрасывают окурки. Это меня бесит. Бесит так, что я могу остановиться, постучать в окно машины и забросить окурок назад. Еще когда-то видела, как человек выбросила пакет из McDonald's прямо из окна машины! Я этого не понимаю!" – сказала в комментарии для Styler известная украинская певица ONUKA.

"Это наша ответственность как граждан – содержать улицы в чистоте"

О том, как повлиять на сознание людей и заставить их вести себя более ответственно, Styler обратился за комментарием к помощнику главы Национальной полиции Андрею Ткачеву.

"Я сам – харьковчанин, в свое время работал и в районной администрации, и в городском совете. На протяжении примерно полутора лет в мои обязанности как раз входил контроль за порядком в секторе предпринимательства потребительского рынка. Кроме прочего, у меня были полномочия составлять административные протоколы как раз по статье 152 Административного Кодекса – нарушение правил благоустройства", - говорит он.

&quot;Люди даже не делают замечаний&quot;: полицейский об ответственности за выбрасывание мусора на улицахФото: Помощник главы Национальной полиции Андрей Ткачев (РБК-Украина)

"Но важно, что мы не только штрафовали, а и систематически проводили разъяснительную работу, создавали условия, для того, чтобы людям было легче соблюдать чистоту: например, устанавливали урны. За несколько лет смогли достичь того, что в Харькове теперь преимущественно чисто", - комментирует сотрудник Национальной полиции.

По его словам, чтобы так было и в других городах, нужно не только штрафовать, а и объяснять людям, что выбрасывание мусора на улицах – это недопустимо.

"Главное подобрать такой способ, чтобы достучаться до людей. Улицы и городское пространство – не чужая территория, а место, где мы все с вами находимся – ходим, гуляем, ездим в общественном транспорте. Это в том числе и наша ответственность как граждан – содержать улицы в чистоте", - подчеркивает он.

Согласно стандартам, каждый объект торговли должен следить за чистотой вокруг своего места.

"Когда я работал в горсовете, штрафы за выбрасывание мусора не в специально отведенные для этого места были достаточно значительными: 850 гривен минимум. Если постоянно следить за этим нарушением, предприниматели понимают, что им дешевле установить урну, чем платить штрафы за мусор. Но это должна быть системная работа", - говорит Андрей Ткачев.

Прохожего тоже могут оштрафовать

По словам Андрея Ткачева, чем сознательнее будут сами люди и чем лучше работает муниципальная полиция и городская власть, тем меньше мусора будет на улицах.

"В принципе, по этой статье (ст. 152 КУпАП) могут привлекаться не только предприниматели, но и обычные граждане. Можно штрафовать, когда,например,  бросают окурки или бумажки на улице. На таких нарушителей можно составлять административный протокол за нарушение правил благоустройства. Но в таком случае полицейских нужно ставить буквально везде!", - говорит Ткачев.

Кроме того, тут возникает другая проблема: если водитель автомобиля всегда обязан иметь при себе документ – водительское удостоверение, которое является документом, подтверждающим личность, то обычный прохожий не обязан иметь при себе никаких документов. Это может стать проблемой при установлении личности, а это является обязательным при составления админматериала, говорит он.

&quot;Люди даже не делают замечаний&quot;: полицейский об ответственности за выбрасывание мусора на улицахФото: “Важно сформировать нулевую терпимость к правонарушениям. Даже к тем, что на первый взгляд кажутся незначительными” - Андрей Ткачев (РБК-Украина)

"Человек может спокойно курить и мусорить на детской площадке, а мамы, которые рядом гуляют с детьми, даже не делают ему замечаний"

По словам Ткачева, у полицейского есть три часа, чтобы установить личность человека и выписать протокол. Но очевидно, что если полицейский три часа будет заниматься человеком, который выбросил мусор, то будет отвлекаться от патрулирования и экстренных вызовов.

"Полицейский может составить админматериал. Но, кроме него, это еще и обязанность коммунальных служб, а также очень многое зависит от самосознания граждан. Люди сами должны понимать, что мусорить на улицах нельзя. Важно сформировать нулевую терпимость к правонарушениям. Даже к тем, что на первый взгляд кажутся незначительными", - добавляет Ткачев.

"На нас влияет наше окружение. Если человек будет пить пиво на лавочке у дома, а соседи, мамы или бабушки, сидящие во дворе, будут тут же делать ему замечания и прогонять, это будет действовать, и со временем люди начнут меняться. А у нас пока, к сожалению, сами граждане редко обращают на это внимание. Например, человек может спокойно курить и мусорить на детской площадке, а мамы, которые там гуляют с детьми, даже не делают такому человеку замечаний", - рассказывает полицейский.

В его практике часто бывали ситуации, когда люди вступались за правонарушителя вместо того, чтобы его осуждать.

"У нас нередко были случаи, когда полицейские приезжали на такие вызовы, а человек на их замечания не реагировал или продолжал правонарушение и полицейские начинали его задерживать. А свидетели события начинали за него заступаться, показывая таким образом одобрение его действий. В этом плане нужно еще много работать над социальной ответственностью людей", - вспоминает собеседник.

&quot;Люди даже не делают замечаний&quot;: полицейский об ответственности за выбрасывание мусора на улицахФото: “Это в том числе и наша ответственность как граждан – содержать улицы в чистоте" - Андрей Ткачев (РБК-Украина)

По его словам, похожая ситуация наблюдается и с парковками.

"Мы как-то проводили социальную акцию в Киеве на Подоле. Ходили по улицам и объясняли водителям, которые оставляли машины в неположенном месте: "Вот вы здесь припарковались, а из-за вас тут не может пройти мама с коляской". К сожалению, люди часто воспринимают такие замечания агрессивно. Естественно, многие пытаются снять с себя ответственность и говорят о том, что лучше бы построили достаточно удобных парковок. Но процесс обустройства парковок – это компетенция местных органов власти", - поясняет он.

Кроме того, отсутствие парковок не является причиной для того, чтобы парковаться неправильно и создавать неудобства другим водителям и пешеходам, говорит полицейский.

"Полиция лишь контролирует неправильную парковку, а агрессию часто выливают именно на полицейских. Поэтому порядок как на улицах, дорогах, так и вообще везде, начинается не столько со штрафов, сколько с самих людей, уровня их ответственности и самосознания. Решить эти проблемы получится только комплексно, объединив усилия полиции, соответствующих организаций, а главное  - самих граждан", - комментирует Андрей Ткачев.

Видео: Яркие кадры из видеорегистраторов (video.rbc.ua)

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