Люди полетіли вниз: в Харкові впав канатний міст (відео)

У Харкові обірвався канатний міст, який був натягнутий між двома берегами Журавлівського водосховища. Відео інциденту опубліковано в групі "ХС Харків" на Facebook.

Зазвичай на мосту було одночасно не більше чотирьох чоловік, але в цей раз охорони не було і міст розгойдали відпочиваючі. Коли канатний міст обірвався, то люди, які були в цей час на ньому, полетіли у воду.

У Харкові обірвався канатний міст (відео: facebook.com/h.saltovka)

При цьому деякі отримали травми, але не серйозні, тому швидку допомогу ніхто не викликав.

У Харкові обірвався канатний міст (фото: facebook.com/h.saltovka)

Користувачі мережі також прокоментували це:

Зробили для вас, користуйтеся! Ні, треба зламати, а то так не цікаво. А потім кричать "чому у нас нічого немає". Окрім як назвати би**ом більше на розум нічого не приходить;

Дикуни;

Тому що я бачив, там було більше ніж 15 осіб. Стояли і стрибали на річці... так їм і треба;

Тварини.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що дворічна дитина випала з вікна 8-го поверху багатоповерхового будинку під Києвом, в Петропавлівській Борщагівці. Батько поставив сина на підвіконня, щоб той подивився у вікно. Але дитина сперлася на незачинене вікно і впала вниз. Хлопчик від отриманих травм помер на місці.

Раніше повідомлялося, що в Китаї дворічна дитина випала з п'ятого поверху житлового будинку, але вижила тому що випадковий перехожий побачив її і врятував від смерті.