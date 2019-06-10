Люди полетели вниз: в Харькове рухнул канатный мост (видео)

В Харькове оборвался канатный мост, который был натянут между двумя берегами Журавлевского водохранилища. Видео инцидента опубликовано в группе "ХС Харьков" на Facebook.

Обычно на мосту было одновременно не более четырех человек, но в этот раз охраны не было и мост раскачали отдыхающие. Когда канатный мост оборвался, то люди, которые были в это время на нем, полетели в воду.

В Харькове оборвался канатный мост (видео: facebook.com/h.saltovka)

При этом некоторые получили травмы, но не серьезные, поэтому скорую помощь никто не вызывал.

В Харькове оборвался канатный мост (фото: facebook.com/h.saltovka)

Пользователи сети также прокомментировали это:

Сделали для вас, пользуйтесь! Нет, надо сломать, а то так не интересно. А потом орут "почему у нас ничего нет". Кроме как назвать бы**ом больше на ум ничего не приходит;

Дикари;

Потому что я видел, там было больше чем 15 человек. Стояли и прыгают на речке… так им и надо;

Животные.

Скриншот с Facebook

Напомним, что двухлетний ребенок выпал из окна 8-го этажа многоэтажного дома под Киевом, в Петропавловской Борщаговке. Отец поставил сына на подоконник, чтобы тот посмотрел в окно. Но ребенок облокотился на незапертое окно и упал вниз. Мальчик от полученных травм скончался на месте.

Ранее сообщалось, что в Китае двухлетний ребенок выпал с пятого этажа жилого здания, но выжил потому что случайный прохожий увидел его и спас от смерти.