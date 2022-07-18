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Людям дуже страшно. В Мелітополі не вистачає ліків, продуктів, місто перетворюється на "совок"

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Мелітополь, Понеділок 18 липня 2022 18:43
Людям дуже страшно. В Мелітополі не вистачає ліків, продуктів, місто перетворюється на "совок" Люди в Мелітополі потерпають від дій окупантів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Тимчасово окупований росіянами Мелітополь з кожним днем все більш і більше стає схожий на місто часів Радянського союзу: відсутність грошей, свободи, ліків змушують людей перебувати у постійному страху за своє життя.

Про це розповіла радіоведуча, акторка, зірка "Ліги сміху" Аліна Кошарна в інтерв'ю сайту "Нового каналу".

Як живе Мелітополь в окупації

За словами 25-річної дівчини, яка народилася у Мелітополі, життя у місті повністю зупинилося.

"Як кажуть мої знайомі: "Ми ніколи не жили в СРСР, але відчуття, що зараз знаходимося саме там". Всюди черги, обмеження, червоні прапори. Боїшся вийти на вулицю, а іноді й удома перебувати страшно", - розповідає вона.

Нещодавно містянам вимкнули газ. Через це люди масово скуповують електроплити, але "це щасливчики, адже готівка є не в усіх".

"Щоб зняти гроші з картки, треба відстояти величезну чергу. І не факт, що тобі їх вистачить. Продукти дуже дорогі. Зараз найкраще купувати на ринках, бо в супермаркетах, що відкрили окупанти, - товари, завезені з Криму, які коштують дуже дорого", - розповіла дівчина.

Аліна каже: при тому, що в Мелітополі майже немає активних бойових дій, але "витримати моральний тиск дуже важко".

"Ти не маєш свободи й живеш у постійному страху. Не вистачає ліків, готівки, свободи вираження, продуктів деяким сім’ям та пенсіонерам, що лишилися без роботи чи не можуть отримати пенсію", - повідала акторка.

Людям дуже страшно. В Мелітополі не вистачає ліків, продуктів, місто перетворюється на &quot;совок&quot;Людям дуже страшно. В Мелітополі не вистачає ліків, продуктів, місто перетворюється на &quot;совок&quot;Аліна Кошарна (фото: instagram.com/alina_kosh)

Які настрої у мелітопольців

Кошарна спілкується з місцевими, щоб підтримати та підбадьорити, і зауважує, що "настрої в людей різні".

"Мої знайомі та друзі тримаються, вірять у краще. Але є й такі, що досі впевнені, що їх "звільняють". Дуже багато місцевих вже евакуювалися, евакуюються й зараз. Але з цим – величезна проблема, адже шанси 50/50. Хтось "проскакує" і виїжджає в Запоріжжя, а хтось стоїть по 3-4 дні на лінії розмежування й не може добратися. Люди їдуть на свій ризик, бо "зелені коридори" окупанти не затверджують", - каже дівчина.

Патріотично налаштовані місцеві живуть у страху, адже ворог усюди.

"Зараз окупанти не поводяться агресивно. Лише якщо ти відкрито маєш українську позицію й заявляєш про це, до тебе можуть "постукати". Люди тихо сидять і чекають. Їм страшно. Окупантів у місті дуже багато, тому почуватися в безпеці й жити вільно неможливо", - резюмувала вона.

Людям дуже страшно. В Мелітополі не вистачає ліків, продуктів, місто перетворюється на &quot;совок&quot;Людям дуже страшно. В Мелітополі не вистачає ліків, продуктів, місто перетворюється на &quot;совок&quot;Аліна Кошарна (фото: instagram.com/alina_kosh)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які зараз ціни в магазинах Мелітополя.

А також ми розповідали про те, що в Мелітополі люди змушені палити свій урожай, аби не віддавати його окупантам.

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