Людям очень страшно. В Мелитополе не хватает лекарств, продуктов, город превращается в "совок"

Временно оккупированный русскими Мелитополь с каждым днем все более и более становится похож на город времен Советского союза: отсутствие денег, свободы, лекарств вынуждают людей находиться в постоянном страхе за свою жизнь.

Как живет Мелитополь в оккупации

По словам 25-летней девушки, которая родилась в Мелитополе, жизнь в городе полностью остановилась.

"Как говорят мои знакомые: "Мы никогда не жили в СССР, но ощущение, что сейчас находимся именно там". Повсюду очереди, ограничения, красные флаги. Боишься выйти на улицу, а иногда и дома находиться страшно", - рассказывает она.

Недавно горожанам отключили газ. Из-за этого люди массово скупают электроплиты, но "это счастливчики, ведь наличные есть не у всех".

"Чтобы снять деньги с карточки, надо отстоять огромную очередь. И не факт, что тебе их хватит. Продукты очень дорогие. Сейчас лучше всего покупать на рынках, потому что в супермаркетах, которые открыли оккупанты, - товары, завезенные из Крыма, которые стоят очень дорого", - рассказала девушка.

Алина говорит: при том, что в Мелитополе почти нет активных боевых действий, но "выдержать моральное давление очень трудно".

"Ты не имеешь свободы и живешь в постоянном страхе. Не хватает лекарств, наличных, свободы выражения, продуктов некоторым семьям и пенсионерам, которые остались без работы или не могут получить пенсию", - поведала актриса.

Алина Кошарная (фото: instagram.com/alina_kosh)

Какие настроения у мелитопольцев

Кошарная общается с местными, чтобы поддержать и подбодрить, и замечает, что "настроения у людей разные".

"Мои знакомые и друзья держатся, верят в лучшее. Но есть и такие, которые до сих пор уверены, что их "освобождают". Очень многие местные уже эвакуировались, эвакуируются и сейчас. Но с этим – огромная проблема, ведь шансы 50/50. Кто-то "проскакивает" и выезжает в Запорожье, а кто-то стоит по 3-4 дня на линии разграничения и не может добраться. Люди едут на свой риск, потому что "зеленые коридоры" оккупанты не утверждают", - говорит девушка.

Патриотически настроенные местные живут в страхе, ведь враг всюду.

"Сейчас оккупанты не ведут себя агрессивно. Только если ты открыто имеешь украинскую позицию и заявляешь об этом, к тебе могут "постучать". Люди тихо сидят и ждут. Им страшно. Оккупантов в городе очень много, поэтому чувствовать себя в безопасности и жить свободно невозможно", - резюмировала она.

Алина Кошарная (фото: instagram.com/alina_kosh)