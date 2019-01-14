Маланка, містика, традиції: кияни з розмахом відсвяткували Старий Новий рік

Відео: РБК-Україна

Напередодні Старого Нового року на Софійській площі в Києві українці "водили Козу" і Маланку, співали щедрівки, танцювали, веселилися великими компаніями. Все це відбувалося в рамках святкування Щедрого Вечора або свята Василя.

Київська Коляда (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

13 січня в самому центрі столиці тисячі шанувальників народних традицій в барвистих зимових костюмах з українською символікою, хустках та іншими атрибутами не тільки вітали один одного з Щедрим вечором, але і влаштовували справжні народні гуляння (з містичними ритуалами, танцями і піснями), як наші предки сотні років тому

Київська Коляда (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

А учасники Київської Коляди бажали родючості всім-всім-всім: і людям, і рослинам, і тваринам, і бджолам, і всьому живому на землі, а також доходів і добробуту всім українцям.

Київська Коляда (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Додамо, що в неділю останній раз в цьому сезоні запалала головна ялинка країни на Софійській площі.

Київська Коляда (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Щоб поринути в атмосферу стародавнього українського свята, пропонуємо вам подивитися наш фоторепортаж з центру Києва напередодні Старого Нового року.