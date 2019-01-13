ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Мистика традиций: сотни людей исполнили "Щедрик" в центре Киева (фотоотчет)

STYLERЖизнь    13.01.2019 - 18:02
Мистика традиций: сотни людей исполнили "Щедрик" в центре Киева (фотоотчет)
Киевская Коляда (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Народное празднование происходило с 15:00 до 15:45 в центре Киева

В центре Киева на Софийской площади 13 января энтузиасты, жители столицы и почитатели традиций собрались для того, чтоб поздравить друг друга с Щедрым вечером. В этот вечер в сердце столицы происходило возрождение давних этнических традиций — в интересных зимних костюмах с украинской символикой, платках и прочими атрибутами украинцы переживали древние мистические ритуалы, танцевали и пели песни. Как это было показа корреспондент STYLER.

"Киевская Коляда" - большая компания и не поместится в обычную киевскую квартиру. 13 января Коза и Маланка пожелали жителям столицы доходов и благосостояния и урожаев в новом году в живой этнической традиции, не на сцене а на самом деле. Многие пришли на Софийскую площадь, чтобы вместе спеть щедривки и весело отпраздновать Щедрый Вечер.

 

Киевская Коляда (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

13 января — последний день, когда будут сиять огни в "Стране Северного Сияния" в центре Киева. В рамках закрытия этого культурно-массового проекта в Щедрый вечер встречали "Меланку" и "Козу", звучали щедривки, танцевали, веселились целой компанией и начался запланированный концерт.

 

Киевская Коляда (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Для праздничного настроения возле главной елки страны на Софийской площади будет звучать лучшая музыка в формате lounge, chill-out и downtempo. Всего за праздники здесь запланировали и провели 12 концертов. Последний состоится сегодня. Посетителей ждут музыкальные сюрпризы на Софийской площади:

16:15 — выступление детского театра украинского фольклора "Берегинька", 16.30 — вокально-хоровой студии при Национальном заслуженном академическом народном хоре Украины имени Веревки, 17:05 — Folky Funky, 17:50 — the Doox, 19:00 — Национального академического оркестра народных инструментов Украины.

 

Киевская Коляда (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Напомним, что ранее мы писали, как традиционно поздравить близких в Щедрый вечер.

Также мы писали, какие магические ритуалы для привлечения денег и удачи стоит выполнить в Щедрый вечер.

Ранее сообщалось, какое меню для праздничного стола является традиционным на Старый Новый год.

Видео дня: сеть взорвало трогательное исполнение "Щедрика" спасателями Как гадать на Старый Новый год: топ-5 способов
Новости Украины КиевпоздравлениеПраздникифотоотчетСтарый Новый годШедрик
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь