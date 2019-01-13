Мистика традиций: сотни людей исполнили "Щедрик" в центре Киева (фотоотчет)

Киевская Коляда (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Народное празднование происходило с 15:00 до 15:45 в центре Киева

В центре Киева на Софийской площади 13 января энтузиасты, жители столицы и почитатели традиций собрались для того, чтоб поздравить друг друга с Щедрым вечером. В этот вечер в сердце столицы происходило возрождение давних этнических традиций — в интересных зимних костюмах с украинской символикой, платках и прочими атрибутами украинцы переживали древние мистические ритуалы, танцевали и пели песни. Как это было показа корреспондент STYLER.

"Киевская Коляда" - большая компания и не поместится в обычную киевскую квартиру. 13 января Коза и Маланка пожелали жителям столицы доходов и благосостояния и урожаев в новом году в живой этнической традиции, не на сцене а на самом деле. Многие пришли на Софийскую площадь, чтобы вместе спеть щедривки и весело отпраздновать Щедрый Вечер.

Киевская Коляда (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

13 января — последний день, когда будут сиять огни в "Стране Северного Сияния" в центре Киева. В рамках закрытия этого культурно-массового проекта в Щедрый вечер встречали "Меланку" и "Козу", звучали щедривки, танцевали, веселились целой компанией и начался запланированный концерт.

Киевская Коляда (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Для праздничного настроения возле главной елки страны на Софийской площади будет звучать лучшая музыка в формате lounge, chill-out и downtempo. Всего за праздники здесь запланировали и провели 12 концертов. Последний состоится сегодня. Посетителей ждут музыкальные сюрпризы на Софийской площади:

16:15 — выступление детского театра украинского фольклора "Берегинька", 16.30 — вокально-хоровой студии при Национальном заслуженном академическом народном хоре Украины имени Веревки, 17:05 — Folky Funky, 17:50 — the Doox, 19:00 — Национального академического оркестра народных инструментов Украины.

Киевская Коляда (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Напомним, что ранее мы писали, как традиционно поздравить близких в Щедрый вечер.

Также мы писали, какие магические ритуалы для привлечения денег и удачи стоит выполнить в Щедрый вечер.

Ранее сообщалось, какое меню для праздничного стола является традиционным на Старый Новый год.