Містика традицій: сотні людей виконали "Щедрик" в центрі Києва (фотозвіт)

Київська Коляда (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Народне святкування відбувалося з 15:00 до 15:45 у центрі Києва

У центрі Києва на Софійській площі 13 січня ентузіасти, жителі столиці і шанувальники традицій зібралися для того, щоб привітати один одного з Щедрим вечором. В цей вечір у серці столиці відбувалося відродження давніх етнічних традицій — у цікавих зимових костюмах з українською символікою, хустках та іншими атрибутами українці переживали стародавні містичні ритуали, танцювали і співали пісні. Як це було показав кореспондент STYLER.

"Київська Коляда" - велика компанія і не поміститься в звичайну київську квартиру. 13 січня Коза і Маланка побажали жителям столиці доходів та добробуту та врожаїв у новому році в живій етнічної традиції, не на сцені, а насправді. Багато хто прийшли на Софійську площу, щоб разом заспівати колядки і весело відсвяткувати Щедрий Вечір.

Київська Коляда (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

13 січня — останній день, коли будуть світити вогні в "Країні Північного Сяйва" в центрі Києва. В рамках закриття цього культурно-масового проекту в Щедрий вечір зустрічали "Маланку" та "Козу", звучали щедрівки, танцювали, веселилися цілою компанією і почався запланований концерт.

Київська Коляда (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Для святкового настрою біля головної ялинки країни на Софійській площі буде звучати краща музика у форматі lounge, chill-out і downtempo. Всього за свята тут запланували і провели 12 концертів. Останній відбудеться сьогодні. Відвідувачів чекають музичні сюрпризи на Софійській площі:

16:15 — виступ дитячого театру українського фольклору "Берегинька", 16.30 — вокально-хорової студії при Національному заслуженому академічному народному хорі України імені Верьовки, 17:05 — Folky Funky, 17:50 — the Doox, 19:00 — Національного академічного оркестру народних інструментів України.

Київська Коляда (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Нагадаємо, що раніше ми писали, як традиційно привітати близьких у Щедрий вечір.

Також ми писали, які магічні ритуали для притягнення грошей та удачіварто виконати у Щедрий вечір.

Раніше повідомлялося, яке меню для святкового столу є традиційним на Старий Новий рік.