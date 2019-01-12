Щедровки на Старый Новый год: как традиционно поздравить близких

Иллюстративное фото: (pixabay.com)

В ночь с 13 на 14 января наступит уникальный праздник - Старый Новый год. Исторически сложилось, что на Рождество принято колядовать, вечером 13 января - щедровать, а утром 14 января - посевать

Щедрование - давняя славянская традиция, которая в Святой вечер объединяет все поколения. В Украине щедрование - веселая традция для взрослых, молодежи и детей. Многие энтузиасты на Старый Новый год до сих пор полностью соблюдают традиции: наряжаются в интересные новогодние костюмы с украинской символикой, собираются всем коллективом, берут с собой музыкальные инструменты и большой компанией отправляются поздравлять друзей, близких, соседей и просто незнакомых людей! Styler собрал самые веселые и популярные щедровки.

С давних времен на новогодние и рождественские праздники в Украине принято колядовать, посевать и щедровать. С этими праздниками связано много традиций и разных нюансов. В этот день народ традиционно накрывал богатые столы, главным блюдом считается щедрая кутья. Готовят пироги, блины, вареники и гостинцы для щедрующих. Считается, что после заката солнца начинает проказничать нечистая сила. Потому щедровки стают своеобразной защитой дома и хозяев от нечисти. Какие еще традиции приняты в Украине на Щедрый вечер, рассказывает Styler.

Народные традиции посевания и щедрования в Старый Новый год

Этот древний обычай уходит корнями в далекое прошлое, когда наши предки, наряжаясь, поздравляли друг друга, желали благополучия и здоровья в Новом году, а за это получали вознаграждение в виде еды или денег. Все это сопровождалось ритмичной музыкой, зажигательными танцами, пантомимами и обрядовыми играми.

Фото: Исполнение щедровок и колядок стало своеобразным символом зимних торжеств (pixabay.com/distel2610)

Также в нашей стране принято петь щедровки на Старый Новый год. Этот обряд становится хорошей семейной традицией, каждый год придумываются новые костюмы и заучиваются новые колядки и щедровки. Однако мало кто знает, что изначально колядки (щедровки являются разновидностью колядок) пелись для Коляды на Рождество.

Народная традиция была связана с дохристианским славянским праздником, который отмечали в честь рождения солнца 21 декабря. Он был посвящен богу Коляде и связывался с зимним солнцестоянием. С течением времени праздник слился с празднованием Рождества, а пение щедровок и колядок стало своеобразным символом зимних торжеств.

Популярные щедровки в Старый Новый год для всей семьи

Обрядовые песни - щедровки пелись отдельно для хозяина дома, хозяйки, парня, девушки и для всей семьи. Также существовали щедровки для детей, пародийные и шутливые.

Если вы любите эту новогоднюю традицию, то вам обязательно необходимо знать несколько щедровок на разную тематику.

Например, для всей семьи можно рассказать такую:

Щедрик добрий, я не гірший

Дайте млинця, котрий більший!

Що щедрушка-то пампушка,

Що й щедрик-то вареник.

Для поздравления хозяев дома прекрасно подойдет такой текст:

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам,

хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом

Со всем родом!

Коляда, коляда!

Фото: Щедровки исполнялись для всей семьи (pixabay.com/distel2610)

Пожелать благополучия дому, здоровья и счастья тем, кто в нем проживает, можно такими строками:

Ми прийшли вас посівати,

Щоб усіх пошанувати.

Сієм, сіємо зерном,

Новий рік щоб був з вином.

Від їди щоб стіл ломився,

Щоб і хліб не перевівся.

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя й радості бажаєм.

Щоб і дома, і на полі

Вам всього було доволі.

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим роком Вас вітаєм!

Щедровки на Старый Новый год для детей

Очень трогательно звучат щедровки в исполнении малышей. Если вы решили взять с собой своих деток, то обязательно выучите с ними одну из представленных ниже:

Щедрик на бедрик.

Дайте вареник

Маті казала.

Щоб дали сала.

Батько сварився.

Щоб не барився.

Та давайте хутчій,

Побіжимо шпарчій.

Бо короткі свитки

Нам померзнуть литки.

***

Щедрівонька щедрувала,

під віконце підбігала,

Що ти, тітко, напекла,

Винось нам до вікна.

Що ти, дядьку, нам напік,

Винось нам аж на тік.

Мати казала, щоб дали сала,

Батько сварився, щоб не барився.

***

Щедрик ведрик,

Дайте вареник,

Грудочку кашки,

Кільце ковбаски,

Ще того мало -

Дайте сала,

А як донесу,

Дайте й ковбасу.

Фото: Щедрование - веселая зимняя традиция (pixabay.com/RitaE)

Посевалки для утренних поздравлений 14 января

Традиционно в первый день Нового года, 14 января, в дом должен войти мужчина или мальчик и попосевать для достатка и благополучия в доме с такими словами:

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье -

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле – копнами,

На столе – пирогами!

С Новым годом,

С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!

***

Сеем-веем снежок

На шелковый положок.

Снежок устилается,

Метель разыграется!

Дай тебе, хозяин,

На Новый год:

На поле — приплод,

На гумне — примолот,

На столе — гущина,

В закромах — спорынья.

Видео: Слова щедровки (YouTube/UFL)

Сію, сію, засіваю,

З Новим роком вас вітаю!

На той новий рік,

Щоб ліпше вродило,

Ніж торік!

***

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч півміха!

Щедровки для взрослых и украинские народные песни в Cтарый Новый год

Щедровки для взрослых также несут в себе поздравления и пожелания достатка, семейного счастья и здоровья всем проживающим в доме:

Ты, хозяин, не томи,

Поскорее подари!

А как нынешний мороз

Не велит долго стоять,

Велит скоро подавать:

Либо из печи пироги,

Либо денег пятачок,

Либо щей горшок!

Подай тебе Бог

Полный двор животов!

И в конюшню коней,

В хлевушку телят,

В избушку ребят

И в подпечку котят!



Украинские щедровки всегда отличались мелодичностью и красивыми словами. Вот например, щедровка на украинском языке, которая по совместительству является известной народной песней:

Добрий вечір тобі, пане Господарю:

Радуйся!

Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився.

Застеляйте столи, та все килимами:

Радуйся,

Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився.

Та кладіть калачі з ярої пшениці:

Радуйся!

Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився.

Бо прийдуть до тебе три празники

В гості: радуйся!

Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився.

Фото: Традиция щедрования насчитывает несколько веков (pixabay.com/TerriC)

Ну и, конечно, как обойтись без знаменитого "Щедрика":

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

- Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва,

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Видео: Песня "Щедрик" (YouTube/Телеканал 1+1)

Кстати, в канун Старого Нового года празднуется день Маланки, а 14 января - святого Василия.