Щедрівки на Старий Новий рік: як традиційно привітати близьких

Ілюстративне фото (pixabay.com)

У ніч з 13 на 14 січня настане унікальне свято - Старий Новий рік. Історично склалося, що на Різдво прийнято колядувати, ввечері 13 січня - щедрувати, а вранці 14 січня - посівати

Щедрування - давня слов'янська традиція, яка в Святий вечір об'єднує всі покоління. В Україні щедрування - весела традція для дорослих, молоді та дітей. Багато ентузіастів на Старий Новий рік досі повністю дотримуються традиції: вбираються в цікаві новорічні костюми з українською символікою, збираються всім колективом, беруть з собою музичні інструменти і великою компанією відправляються вітати друзів, близьких, сусідів і просто незнайомих людей! Styler зібрав найвеселіші і популярніші щедрівки.

З давніх часів на новорічні та різдвяні свята в Україні прийнято колядувати, посівати і щедрувати. З цими святами пов'язано багато традицій і різних нюансів. У цей день народ традиційно накривав багаті столи, головним блюдом вважається щедра кутя. Готують пироги, млинці, вареники та гостинці для щедрувальників. Вважається, що після заходу сонця починає пустувати нечиста сила. Тому щедрівки стають своєрідним захистом будинку і господарів від нечисті. Які ще традиції прийняті в Україні на Щедрий вечір, розповідає Styler.

Народні традиції посівання і щедрування в Старий Новий рік

Цей стародавній звичай сягає корінням в далеке минуле, коли наші предки, вбираючись, вітали одне одного, бажали благополуччя і здоров'я в Новому році, а за це отримували винагороду у вигляді їжі або грошей. Все це супроводжувалося ритмічною музикою, запальними танцями, пантомімами і обрядовими іграми.

Фото: Виконання щедрівок і колядок стало своєрідним символом зимових урочистостей (pixabay.com/distel2610)

Також у нашій країні прийнято співати щедрівки на Старий Новий рік. Цей обряд стає хорошою сімейною традицією, щороку придумуються нові костюми і заучують нові колядки і щедрівки. Однак мало хто знає, що спочатку колядки (щедрівки є різновидом колядок) співали для Коляди на Різдво.

Народна традиція була пов'язана з дохристиянським слов'янським святом, який відзначали на честь народження сонця 21 грудня. Він був присвячений богу Коляді і зв'язувався з зимовим сонцестоянням. З плином часу свято злилося з святкуванням Різдва, а спів щедрівок і колядок став своєрідним символом зимових урочистостей.

Популярні щедрівки в Старий Новий рік для всієї родини

Обрядові пісні - щедрівки співалися окремо для господаря будинку, господині, хлопця, дівчата і для всієї родини. Також існували щедрівки для дітей, пародійні і жартівливі.

Якщо ви любите цю новорічну традицію, то вам обов'язково необхідно знати кілька щедрівок на різну тематику.

Наприклад, для всієї родини можна розповісти таку:

Щедрик добрий, я не гірший

Дайте млинця, котрий більший!

Що щедрушка-то пампушка,

Що й щедрик-то вареник.

Для привітання господарів будинку прекрасно підійде такий текст:

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам,

хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом

Со всем родом!

Коляда, коляда!

Фото: Щедрівки виконувалися як для всієї родини (pixabay.com/distel2610)

Побажати благополуччя дому, здоров'я і щастя тим, хто в ньому проживає, можна такими рядками:

Ми прийшли вас посівати,

Щоб усіх пошанувати.

Сієм, сіємо зерном,

Новий рік щоб був з вином.

Від їди щоб стіл ломився,

Щоб і хліб не перевівся.

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя й радості бажаєм.

Щоб і дома, і на полі

Вам всього було доволі.

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим роком Вас вітаєм!

Щедрівки на Старий Новий рік для дітей

Дуже зворушливо звучать щедрівки у виконанні малюків. Якщо ви вирішили взяти з собою своїх діток, то обов'язково вивчіть з ними одну з представлених нижче:

Щедрик на бедрик.

Дайте вареник

Маті казала.

Щоб дали сала.

Батько сварився.

Щоб не барився.

Та давайте хутчій,

Побіжимо шпарчій.

Бо короткі свитки

Нам померзнуть литки.

***

Щедрівонька щедрувала,

під віконце підбігала,

Що ти, тітко, напекла,

Винось нам до вікна.

Що ти, дядьку, нам напік,

Винось нам аж на тік.

Мати казала, щоб дали сала,

Батько сварився, щоб не барився.

***

Щедрик ведрик,

Дайте вареник,

Грудочку кашки,

Кільце ковбаски,

Ще того мало -

Дайте сала,

А як донесу,

Дайте й ковбасу.

Фото: Щедрування - весела зимова традиція (pixabay.com/RitaE)

Засівалки для ранкових вітань 14 січня

Традиційно в перший день Нового року, 14 січня, в будинок повинен увійти чоловік або хлопчик і позасівати для достатку і благополуччя в домі з такими словами:

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье -

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле – копнами,

На столе – пирогами!

С Новым годом,

С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!

***

Сеем-веем снежок

На шелковый положок.

Снежок устилается,

Метель разыграется!

Дай тебе, хозяин,

На Новый год:

На поле — приплод,

На гумне — примолот,

На столе — гущина,

В закромах — спорынья.

Відео: Слова щедрівки (YouTube / UFL)

Сію, сію, засіваю,

З Новим роком вас вітаю!

На той новий рік,

Щоб ліпше вродило,

Ніж торік!

***

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч півміха!

Щедрівки для дорослих і українські народні пісні в Старий Новий рік

Щедрівки для дорослих також несуть в собі привітання і побажання достатку, родинного щастя і здоров'я всім проживають в будинку:

Ты, хозяин, не томи,

Поскорее подари!

А как нынешний мороз

Не велит долго стоять,

Велит скоро подавать:

Либо из печи пироги,

Либо денег пятачок,

Либо щей горшок!

Подай тебе Бог

Полный двор животов!

И в конюшню коней,

В хлевушку телят,

В избушку ребят

И в подпечку котят!

Українські щедрівки завжди відрізнялися мелодійністю і красивими словами. Ось наприклад, щедрівка українською мовою, яка за сумісництвом є відомою народною піснею:

Добрий вечір тобі, пане Господарю:

Радуйся!

Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився.

Застеляйте столи, та все килимами:

Радуйся,

Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився.

Та кладіть калачі з ярої пшениці:

Радуйся!

Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився.

Бо прийдуть до тебе три празники

В гості: радуйся!

Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився.

Фото: Традиція щедрування налічує кілька століть (pixabay.com/TerriC)

Ну і, звичайно, як обійтися без знаменитого "Щедрика":

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

- Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва,

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Відео: Пісня "Щедрик" (YouTube / Телеканал 1+1)

До речі, напередодні Старого Нового року святкується день Маланки, а 14 січня - святого Василя.