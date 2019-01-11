Старый Новый год: традиции, обряды и история праздника

Фото: 13 января в Украине отмечают Старый Новый год (pixabay.com/KlausHausmann)

В ночь с 13 на 14 января украинцы будут праздновать необычный праздник - Старый Новый год, который возник в результате смены летоисчисления

Праздник Старый Новый год, который в Украине также называют Васильев день, является уникальным. Он возник 1918 году, когда правительство СССР решило перейти на григорианское летоисчисление - и таким образом в нашу жизнь вошло понятие "старого" и "нового" стиля, а привычные праздники сдвинулись в датах, что привело к таким казусам, как Старый Новый год. Отметим, что в Украине торжества в этот период имеют более глубокие корни - вечер накануне Старого Нового года называется Щедрым или Маланчиным вечером и является традиционно одним из любимых праздниковукраинцев. Об истории, народных традициях и обрядах в Старый Новый год читайте у нас на Styler.

Как в Украине празднуют Старый Новый год: традиции

13 января в Украине испокон веков отмечали день Маланки, а 14 - святого Василия. Они сопровождались веселыми народными гуляниями с переодеваниями парней в козу Маланку, гаданиями молодежи о своем будущем. Это все происходило в так называемый Щедрый вечер (именно так называют старики этот праздник).

Фото: Празднование Маланки совпадает со Старым Новым годом (pixabay.com/congerdesign)

Он очень похож на Святвечер перед Рождеством: тоже готовится кутя и богатый стол. Отличие в том, что стол уже скоромный, то есть на нем присутствуют мясные и жирные блюда, кутю можно сдабривать салом или маслом. За ужином должна собраться вся семья, для того, чтобы попросить друг у друга прощения, подвести итоги прошлого года и загадать планы на будущий.

Обряды в Старый Новый год: щедрование с козой Маланкой

После традиционного ужина молодежь отправлялась щедровать - исполняя обрядовые песни-щедривки, желать богатства, счастья, здоровья всем соседям, односельчанам. Неизменно щедровальников сопровождала коза Маланка, в которую чаще всего переодевались парни. Войдя в дом ряженый плясал, пел песни, пытался "боднуть" хозяев. Затем приходили "стрелки" и убивали норовливую козочку. Задачей присутствующих было оживить Маланку песнями и шутками. Ее также лечил "доктор" разными методами, в ход даже шли способы проверить доится ли коза. После такого лечения, Маланка, конечно же, оживала.

Фото: Маланка продолжает период новогодних праздников (pixabay.com/freephotos)

Старый Новый год: традиции сватанья

Кроме того, было еще одно дело, которое молодые парни старались решить вечером 13 января - сватанье. Это был единственный день в году, когда можно было повторить попытку и заслать сватов к той девушке, от которой уже был получен "гарбуз", то есть отказ. Да и обычные пары старались пройти первый этап узаконивания отношений именно в этот вечер - чтобы жизнь была щедрой на приятные события.

Важный обряд в Старый Новый год: засевание

На этом традиции Старого Нового года не заканчиваются. В первый день нового года, то есть 14 января, до восхода солнца принято было "засевать", то есть ходить к родственникам, знакомым с зерном и, рассыпая его по дому, желать богатства, удачи, счастья. Выполнять этот обряд могли только мужчины и мальчики.

Фото: 13 и 14 января принято "щедровать" и "засевать" (facebook.com/Floris.kh)

Объяснялось это просто. Каждый хозяин внимательно смотрел, кто первым переступит порог его дома в наступившем году: если мальчик или здоровый мужчина - к счастью, если женщина (девочка) или старик, калека - к беде. Поэтому и старались к крестным, родителям, близким родственникам отправить первого "полазника" - мальчика или молодого парня, чтобы напророчить добра на весь будущий год.

Фото: Популярная традиция на Старый Новый год - гадания (pixabay.com/BestPics)

В некоторых регионах в этот день рано утром сжигали "дидухов" (заранее заготовленные снопы пшеницы) и прыгали через костер, стараясь очиститься от всего недоброго, набранного на протяжении ушедшего года. На Василия, да и накануне, люди старались не давать ничего в долг, даже мусор из хаты не выносили, чтобы не вынести счастье.

Несмотря на тот факт, что история Старого Нового года как праздника насчитывает менее века, он прижился на наших просторах и благодаря мощным народным корням - Маланке, Василю, щедровальникам - на гребне интереса к своим истокам становится все более популярным.