Маланка, мистика, традиции: киевляне с размахом отпраздновали Старый Новый год

Видео: РБК-Украина

В канун Старого Нового года на Софийской площади в Киеве украинцы "водили Козу" и Маланку, пели щедривки, танцевали, веселились большими компаниями. Все это происходило в рамках празднования Щедрого Вечера или праздника Василия.

Киевская Коляда (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

13 января в самом центре столицы тысячи почитателей народных традиций в красочных зимних костюмах с украинской символикой, платках и прочими атрибутами не только поздравляли друг друга с Щедрым вечером, но и устраивали настоящие народные гуляния (с мистическими ритуалами, танцами и песнями), как наши предки сотни лет назад.

Киевская Коляда (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

А участники Киевской Коляды желали плодородия всем-всем-всем: и людям, и растениям, и животным, и пчелам, и всему живому на земле, а также доходов и благосостояния всем украинцам.

Киевская Коляда (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Добавим, что в воскресенье последний раз в этом сезоне зажглась главная елка страны на Софийской площади.

Киевская Коляда (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Чтобы окунуться в атмосферу стародавнего украинского праздника, предлагаем вам посмотреть наш фоторепортаж из центра Киева в канун Старого Нового года.