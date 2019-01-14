ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Маланка, мистика, традиции: киевляне с размахом отпраздновали Старый Новый год

STYLERЖизнь    14.01.2019 - 15:12

Видео: РБК-Украина

В канун Старого Нового года на Софийской площади в Киеве украинцы "водили Козу" и Маланку, пели щедривки, танцевали, веселились большими компаниями. Все это происходило в рамках празднования Щедрого Вечера или праздника Василия.

Маланка, мистика, традиции: киевляне с размахом отпраздновали Старый Новый год

Киевская Коляда (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

13 января в самом центре столицы тысячи почитателей народных традиций в красочных зимних костюмах с украинской символикой, платках и прочими атрибутами не только поздравляли друг друга с Щедрым вечером, но и устраивали настоящие народные гуляния (с мистическими ритуалами, танцами и песнями), как наши предки сотни лет назад.

Маланка, мистика, традиции: киевляне с размахом отпраздновали Старый Новый год

Киевская Коляда (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

А участники Киевской Коляды желали плодородия всем-всем-всем: и людям, и растениям, и животным, и пчелам, и всему живому на земле, а также доходов и благосостояния всем украинцам.

Маланка, мистика, традиции: киевляне с размахом отпраздновали Старый Новый год

Киевская Коляда (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Добавим, что в воскресенье последний раз в этом сезоне зажглась главная елка страны на Софийской площади.

Маланка, мистика, традиции: киевляне с размахом отпраздновали Старый Новый год

Киевская Коляда (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Чтобы окунуться в атмосферу стародавнего украинского праздника, предлагаем вам посмотреть наш фоторепортаж из центра Киева в канун Старого Нового года.

 

Мистика традиций: сотни людей исполнили "Щедрик" в центре Киева (фотоотчет) Видео дня: сеть взорвало трогательное исполнение "Щедрика" спасателями
Новости Украины Старый Новый годщедрик
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь