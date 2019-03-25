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Хлопчик загубив батьків: під Києвом знайшли 7-річну дитину

STYLERЖиття    25.03.2019 - 08:15
Хлопчик загубив батьків: під Києвом знайшли 7-річну дитину
Розшукують батьків 7-річного хлопчика під Києвом (колаж РБК-Україна)

Знайдений хлопчик знає тільки, що його звуть Денис

Хлопчика виявили на залізничній станції в селі Мотовилівка Фастівського району Київської області, повідомляє ДТП KIEV.UA у Facebook.

На вигляд хлопчикові 7-8 років. Про себе він знає тільки те, що його звуть Денис. Більше жодної інформації дитина не повідомила.

Усіх, хто має інформацію про родичів знайденого хлопчика просять звертатися в поліцію.

Хлопчик загубив батьків: під Києвом знайшли 7-річну дитину

Розшукують батьків 7-річного хлопчика під Києвом (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Раніше ми писали, що у Києві вже майже два тижні шукають 15-річну Шептицьку Софію, 2003 року народження, яку востаннє бачили на Печерську за адресою вулиця Бастіонна. Софія зникла ще 12 березня. Про її місцезнаходження нічого не відомо.

Також ми повідомляли про те, що у Харківській області розшукують хлопця, який поїхав на заробітки в Харків і зник. 14 березня молодий чоловік мав намір поїхати з Балаклії в Харків. Він вийшов з дому близько 14:00, але до теперішнього часу не повернувся і не з'являвся на зв'язку.

Нагадаємо, в Харкові розшукують двох маленьких братиків, трьох та семи років. Яких родичі без дозволу батьків викрали та відвезли в невідомому напрямку. Повідомлення про зникнення хлопчиків надійшло 18 березня.

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