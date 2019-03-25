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Мальчик потерял родителей: под Киевом нашли 7-летнего ребенка

STYLERЖизнь    25.03.2019 - 08:15
Мальчик потерял родителей: под Киевом нашли 7-летнего ребенка
Разыскивают родителей 7-летнего мальчика под Киевом (коллаж РБК-Украина)

Найденный мальчик знает только, что его зовут Денис

Мальчика обнаружили на железнодорожной станции в селе Мотовиловка Фастовского района Киевской области, сообщает ДТП KIEV.UA в Facebook.

На вид мальчику 7-8 лет. О себе он знает только то, что его зовут Денис. Больше никакой информации ребенок не сообщил.

Всех, кто имеет сведения о родственниках найденного мальчика просят обращаться в полицию.

Мальчик потерял родителей: под Киевом нашли 7-летнего ребенка

Разыскивают родителей 7-летнего мальчика под Киевом (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ранее мы писали, что в Киеве уже почти две недели ищут 15-летнюю Шептицкую Софию, 2003 года рождения, которую последний раз видели на Печерске по адресу улица Бастионная. София исчезла еще 12 марта. О ее местонахождении ничего не известно.

Также мы сообщали о том, что в Харьковской области разыскивают парня, который поехал на заработки в Харьков и пропал. 14 марта молодой человек намеревался уехать из Балаклеи в Харьков. Он вышел из дома около 14:00, но до настоящего времени не вернулся и не выходил на связь.

Напомним, в Харькове разыскивают двух маленьких братьев, трех и семи лет. Которых родственники без разрешения родителей похитили и увезли в неизвестном направлении. Сообщение о пропаже мальчиков поступило 18 марта.

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