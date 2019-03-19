Похитили родственники: в Харькове разыскивают двух маленьких братиков

Похищение детей в Харькове - родители подозревают родственников (коллаж РБК-Украина)

Похищенные мальчики - родные братья, одному семь лет, а второму - три

О похищении мальчиков заявила их мать в понедельник, 18 марта, в дежурную часть Новобаварского ОП ГУНП в Харьковской области.

В сообщении говорится о том, что родственники из Одессы без разрешения женщины воспользовались ее отсутствием и забрали мальчиков, семилетнего Оглы Эйнера Артуровича (2011 года рождения) и трехлетнего Оглы Андрея Артуровича (2015 года рождения).

Приметы Эйнера: рост около 120 см, худощавый, волосы темные, глаза серые. На момент исчезновения мальчик был одет в серый спортивный костюм с надписью GUCCI и черные кроссовки.

Приметы Андрея: рост примерно 116 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. На момент исчезновения был одет в пижаму голубого цвета и такого же цвета кроссовки.

Похищение детей в Харькове - родители подозревают родственников (Ейнер - слева, Андрей - справа, фото: facebook.com/KharkivRoshukDitey)

Известно, что похитители вместе с детьми могут передвигаться на авто BMW серого цвета с номерными знаками иностранной регистрации.

Всех, кто имеет информацию о возможном местонахождении детей, просят обращаться в полицию по телефону 102, или 057-370-4-130 (дежурная часть Новобаварского ОП ГУ НП в Харьковской области), или 063-378-31-81 (Ювенальная превенция).

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