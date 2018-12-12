"Маленький дефект": у Німеччині вулицю затопило шоколадом

Колаж РБК-Україна

Пожежники використовували всі підручні засоби, щоб прибрати солодку масу з проїжджої частини

На вулицю в німецькому місті Верль витекла ціла тонна молочного шоколаду. Про це повідомляє видання DW на своїй сторінці в Twitter.

Інцидент стався в понеділок, 10 грудня в містечку Верль, Німеччина. Вулицю, яка знаходиться поруч з кондитерською фабрикою, затопило шоколадом. За попередніми даними на фабриці стався "невеликий технічний дефект", в результаті якого шоколад почав витікати прямо зі стін будівлі.

Тонна шоколаду, яка витекла на вулицю, утворила на проїжджій частині плитку в 10 квадратних метрів.

На місце події були викликані пожежники, які протягом кількох годин намагалися очистити проїжджу частину від шоколадної маси. Вони обливали її гарячою водою, нагрівали шоколад газовим пальником, щоб розтопити і намагалися розчистити вулицю лопатами.

Скріншот поста (twitter.com/dw_russian)

Все було задіяно 25 пожежних, які чергували до пізнього вечора і видаляли залишки шоколаду з тріщин і отворів в асфальті.

Як повідомив директор кондитерської фабрики Маркус Лаки, виробництво відновить свою роботу в середу. Він зазначив, що якби ця аварія сталася ближче до Різдва, то це стало б катастрофою.

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