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"Маленький дефект": в Германии улицу затопило шоколадом

STYLERЖизнь    12.12.2018 - 17:23
"Маленький дефект": в Германии улицу затопило шоколадом
Коллаж РБК-Украина

Пожарные использовали все подручные средства, чтобы убрать сладкую массу с проезжей части

На улицу в немецком городе Верль вытекла целая тонна молочного шоколада. Об этом сообщает издание DW на своей странице в Twitter.

Инцидент произошел в понедельник, 10 декабря в городке Верль, Германия. Улицу, которая находится рядом с кондитерской фабрикой, затопило шоколадом. По по предварительным данным на фабрике произошел "небольшой технический дефект", в результате которого шоколад начал вытекать прямо из стен здания.

Тонна шоколада, которая вытекла на улицу, образовала на проезжей части плитку в 10 квадратных метров.

На место происшествия были вызваны пожарные, которые в течении нескольких часов пытались очистить проезжую часть от шоколадной массы. Они обливали ее горячей водой, нагревали шоколад газовой горелкой, чтобы растопить и пытались расчистить улицу лопатами.

&quot;Маленький дефект&quot;: в Германии улицу затопило шоколадом

Скриншот поста (twitter.com/dw_russian)

Всего было задействовано 25 пожарных, которые дежурили до позднего вечера и удаляли остатки шоколада из трещин и отверстий в асфальте.

Как сообщил директор кондитерской фабрики Маркус Лаки, производство возобновит свою работу в среду. Он отметил, что если бы эта авария произошла ближе к Рождеству, то это стало бы катастрофой.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре полицейские гонялись за голым водителем.

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