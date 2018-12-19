Королева Харкова 2019: Марина Ярославська подарувала першій віце-королеві конкурсу вечір розкоші

Марина Ярославська (фото: прес-служба)

Друга і третя віце-королеви Настасья Пасько і Бертіна Саад також отримали призи від Premier Palace Hotel Kharkiv

Марина, дружина Олександра Ярославського (власника і президента групи DCH), зробила особливий подарунок для першої віце-королеви щорічного конкурсу "Королева Харкова".

Катерина Гур'єва, яка завоювала цього року титул "1-ша віце-королева" отримала від Марини Ярославської унікальну можливість насолодитися неповторною атмосферою фешенебельних президентських апартаментів кращого харківського 5* лакшері-готелю Premier Palace Hotel Kharkiv, що належить групі DCH.

Катерина Гур'єва (фото: прес-служба)

Також дівчина отримала в подарунок розкішну вечерю на двох у ресторані

Sky Lounge з панорамним видом на центр Харкова та річний абонемент категорії Diamond SPA-центр готелю.

Катерина Гур'єва (фото: прес-служба)

Друга і третя віце-королеви Настасья Пасько і Бертіна Саад також отримали призи від Premier Palace Hotel Kharkiv, що належить подружжю Ярославських.

Як відомо, конкурс "Королева Харкова" - один з найбільш яскравих і очікуваних щорічних світських заходів міста для справжніх цінителів краси і мистецтва.

Переможницями конкурсу "Королева Харкова 2019" з 22 учасниць стали Лілія Лакишек, яка завоювала титул "Queen оf Kharkov" і Вероніка Голишич - титул "Queen оf Kharkov International".

Нагадаємо, що Марина Ярославська в старших класах завоювала титул "Міс Модель", а в студентські роки сама стала володаркою титулу віце-королева Харкова.

Марина Ярославська (фото: прес-служба)

У минулому році вона погодилася приєднатися до журі конкурсу, а в якості подарунка привезла виступити на захід відомого співака Макса Барських.

Зараз Марина Ярославська започаткувала на базі конференц-центру Premier Palace Hotel Kharkiv цикл проектів, за допомогою яких хоче надати культурному життю Харкова міжнародний вимір.

Першою з таких подій став мастер-клас відомого візажиста Сердара Камбарова, серед клієнтів якого зірки світового масштабу, включаючи Періс Хілтон.

Серед зіркових спікерів своїх майбутніх заходів Марина Ярославська проте бачить не стільки fashion-гуру, скільки психологів, педіатрів, вчених.

Кошти, зібрані від першого проведеного майстер-класу, Марина Ярославська направила на благодійність - сучасний комп'ютерний клас "під ключ" в своїй рідній школі.