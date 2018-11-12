Марина Ярославская передала деньги от своего первого ивента на благотворительность

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Сегодня Марина Ярославская раскрыла секрет, куда направит деньги, заработанные на первом организованном ею ивенте — мастер-классе знаменитого визажиста Сердара Камбарова, состоявшемся в Харькове 5 ноября этого года. Посетить это событие съехались более 200 человек из разных регионов Украины и других стран: как профессионалов бьюти-индустрии, так и тех, кто интересуется этой областью знаний для себя.

На деньги от продажи билетов на мероприятие в родной школе Марины в г. Изюм будет полностью отремонтирован компьютерный класс, закуплены новые парты, школьники получат современные компьютеры и периферийное оборудование к ним.

Вместе с супругом, известным бизнесменом и меценатом Александром Ярославским, Марина приехала сегодня в Изюм и передала директору школы Татьяне Яремко подарочный сертификат на "компьютерный класс под ключ".

"Мне всегда нравилось заниматься благотворительностью. Когда мы сделали первый проект и заработали на этом деньги, захотелось их кому-то отдать. Мне очень интересен образовательный вопрос, особенно что связано с детьми. Я сама занимаюсь образованием своих детей и считаю, это самое важное, что нужно для нашего будущего. Поэтому первое, что пришло мне в голову, — конечно, помочь своей родной школе. Я помню, как в детстве нам не хватало ни компьютеров, ничего — просто не было возможности. Хотелось дать этот шанс именно детям. Возможно, кому-то это поможет в жизни", — рассказала Марина Ярославская.

"Сегодня мы с радостью встретили нашу выпускницу — Марину Ярославскую, благодаря которой у учеников шестой школы города Изюм, появится возможность пользоваться новым современным компьютерным классом. Мы очень благодарны Марине за поддержку и проявленную инициативу" — сказала Татьяна Яремко, директор Изюмской школы №6.

"Надеюсь, ее энтузиазм не иссякнет, и Марина будет продолжать. Когда человек занят чем-то серьезным — надо всегда поддерживать эту инициативу", — прокомментировал проекты супруги Александр Ярославский.

Как сообщалось ранее, Марина Ярославская планирует систематически проводить различные мероприятия, чтобы придать социальной жизни Харькова международное измерение.

"Мне очень хочется делать что-то яркое и интересное для своего любимого Харькова, чтобы культурная, интеллектуальная и светская жизнь города была более интересной. Эту идею я вынашиваю давно, еще со времен Евро-2012, когда мой муж строил аэропорт, стадион и другие объекты, которые по сегодняшний день радуют харьковчан. Во-вторых, я очень ценю профессионалов и хочу, чтобы у нас было побольше возможностей учиться у лучших", — рассказала Марина Ярославская на своей странице в Instagram. Среди своих "звездных гостей" на будущих мероприятиях Марина Ярославская видит, в частности, детских психологов, педиатров, ученых.