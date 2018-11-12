Марина Ярославська передала гроші від свого першого івенту на благодійність

Разом з чоловіком, відомим бізнесменом і меценатом Олександром Ярославським, Марина приїхала сьогодні в Ізюм і передала директору школи Тетяні Яремко подарунковий сертифікат на "комп'ютерний клас під ключ".

"Мені завжди подобалося займатися благодійністю. Коли ми зробили перший проект і заробили на цьому гроші, захотілося їх комусь віддати. Мені дуже цікаве освітне питання, особливо що пов'язане з дітьми. Я сама займаюся освітою своїх дітей і вважаю, це найважливіше, що потрібно для нашого майбутнього. Тому перше, що прийшло мені в голову, - звичайно, допомогти своїй рідній школі. Я пам'ятаю, як в дитинстві нам не вистачало ні комп'ютерів, нічого - просто не було можливості. Хотілося дати цей шанс саме дітям. Можливо , кому-то це допоможе в житті ", - розповіла Марина Ярославська.

"Сьогодні ми з радістю зустріли нашу випускницю - Марину Ярославську, завдяки якій в учнів шостої школи міста Ізюм, з'явиться можливість користуватися новим сучасним комп'ютерним класом. Ми дуже вдячні Марині за підтримку і виявлену ініціативу" - сказала Тетяна Яремко, директор Ізюмської школи №6.

"Сподіваюся, її ентузіазм не вичерпається, і Марина буде продовжувати. Коли людина зайнята чимось серйозним - треба завжди підтримувати цю ініціативу", - прокоментував проекти подружжя Олександр Ярославський.

Як повідомлялося раніше, Марина Ярославська планує систематично проводити різні заходи, щоб надати соціальному житті Харкова міжнародний вимір.

"Мені дуже хочеться робити щось яскраве і цікаве для свого улюбленого Харкова, щоб культурна, інтелектуальна і світське життя міста була більш цікавою. Цю ідею я виношую давно, ще з часів Євро-2012, коли мій чоловік будував аеропорт, стадіон та інші об'єкти, які по сьогоднішній день радують харків'ян. по-друге, я дуже ціную професіоналів і хочу, щоб у нас було побільше можливостей навчатися у найкращих ", - розповіла Марина Ярославська на своїй сторінці в Instagram. Серед своїх "зоряних гостей" на майбутніх заходах Марина Ярославська бачить, зокрема, дитячих психологів, педіатрів, науковців.