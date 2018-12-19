Королева Харькова 2019: Марина Ярославская подарила первой вице-королеве конкурса вечер роскоши

Марина Ярославская (фото: пресс-служба)

Вторая и третья вице-королевы Настасья Пасько и Бертина Саад также получили призы от Premier Palace Hotel Kharkiv

Марина, супруга Александра Ярославского (владельца президента группы DCH), сделала особый подарок для первой вице-королевы ежегодного конкурса "Королева Харькова".

Екатерина Гурьева, которая завоевала в этом году титул "1-я вице-королева" получила от Марины Ярославской уникальную возможность насладиться неподражаемой атмосферой фешенебельных президентских апартаментов лучшего харьковского 5* лакшери-отеля Premier Palace Hotel Kharkiv, принадлежащего группе DCH.

Екатерина Гурьева (фото: пресс-служба)

Также девушка получила в подарок роскошный ужин на двоих в ресторане

Sky Lounge с панорамным видом на центр Харькова и годовой абонемент категории Diamond в SPA-центр отеля.

Екатерина Гурьева (фото: пресс-служба)

Вторая и третья вице-королевы Настасья Пасько и Бертина Саад также получили призы от Premier Palace Hotel Kharkiv, принадлежащего чете Ярославских.

Как известно, конкурс "Королева Харькова" - одно из наиболее ярких и ожидаемых ежегодных светских мероприятий города для истинных ценителей красоты и искусства.

Победительницами конкурса "Королева Харькова 2019" из 22 участниц стали Лилия Лакишек, которая завоевала титул "Queen оf Kharkov" и Вероника Голышич - титул "Queen оf Kharkov International".

Напомним, что Марина Ярославская в старших классах завоевала титул "Мисс Модель", а в студенческие годы сама стала обладательницей титула вице-королева Харькова.

Марина Ярославская (фото: пресс-служба)

В минувшем году она согласилась присоединиться к жюри конкурса, а в качестве подарка привезла выступить на мероприятии известного певца Макса Барских.

Сейчас Марина Ярославская начала на базе конференц-центра Premier Palace Hotel Kharkiv цикл проектов, посредством которых хочет придать культурной жизни Харькова международное измерение.

Первым из таких событий стал мастер-класс известного визажиста Сердара Камбарова, в числе клиентов которого звезды мирового масштаба, включая Пэрис Хилтон.

Среди звездных спикеров своих будущих мероприятий Марина Ярославская однако видит не столько fashion-гуру, сколько психологов, педиатров, ученых.

Средства, собранные от первого проведенного мастер-класса, Марина Ярославская направила на благотворительность - современный компьютерный класс "под ключ" в своей родной школе.