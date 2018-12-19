ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Королева Харькова 2019: Марина Ярославская подарила первой вице-королеве конкурса вечер роскоши

STYLERЖизнь    19.12.2018 - 13:17
Королева Харькова 2019: Марина Ярославская подарила первой вице-королеве конкурса вечер роскоши
Марина Ярославская (фото: пресс-служба)

Вторая и третья вице-королевы Настасья Пасько и Бертина Саад также получили призы от Premier Palace Hotel Kharkiv

 

Марина, супруга Александра Ярославского (владельца президента группы DCH), сделала особый подарок для первой вице-королевы ежегодного конкурса "Королева Харькова".

Екатерина Гурьева, которая завоевала в этом году титул "1-я вице-королева" получила от Марины Ярославской уникальную возможность насладиться неподражаемой атмосферой фешенебельных президентских апартаментов лучшего харьковского 5* лакшери-отеля Premier Palace Hotel Kharkiv, принадлежащего группе DCH.

Королева Харькова 2019: Марина Ярославская подарила первой вице-королеве конкурса вечер роскоши

Екатерина Гурьева (фото: пресс-служба)

Также девушка получила в подарок роскошный ужин на двоих в ресторане
Sky Lounge с панорамным видом на центр Харькова и годовой абонемент категории Diamond в SPA-центр отеля.

Королева Харькова 2019: Марина Ярославская подарила первой вице-королеве конкурса вечер роскоши

Екатерина Гурьева (фото: пресс-служба)

Вторая и третья вице-королевы Настасья Пасько и Бертина Саад также получили призы от Premier Palace Hotel Kharkiv, принадлежащего чете Ярославских.

Как известно, конкурс "Королева Харькова" - одно из наиболее ярких и ожидаемых ежегодных светских мероприятий города для истинных ценителей красоты и искусства.

Победительницами конкурса "Королева Харькова 2019" из 22 участниц стали Лилия Лакишек, которая завоевала титул "Queen оf Kharkov" и Вероника Голышич - титул "Queen оf Kharkov International".

Напомним, что Марина Ярославская в старших классах завоевала титул "Мисс Модель", а в студенческие годы сама стала обладательницей титула вице-королева Харькова.

Королева Харькова 2019: Марина Ярославская подарила первой вице-королеве конкурса вечер роскоши

Марина Ярославская (фото: пресс-служба)

В минувшем году она согласилась присоединиться к жюри конкурса, а в качестве подарка привезла выступить на мероприятии известного певца Макса Барских.
Сейчас Марина Ярославская начала на базе конференц-центра Premier Palace Hotel Kharkiv цикл проектов, посредством которых хочет придать культурной жизни Харькова международное измерение.

Первым из таких событий стал мастер-класс известного визажиста Сердара Камбарова, в числе клиентов которого звезды мирового масштаба, включая Пэрис Хилтон.

Среди звездных спикеров своих будущих мероприятий Марина Ярославская однако видит не столько fashion-гуру, сколько психологов, педиатров, ученых.
Средства, собранные от первого проведенного мастер-класса, Марина Ярославская направила на благотворительность - современный компьютерный класс "под ключ" в своей родной школе.

У Ярославского рассказали об открытии прямых авиарейсов "Харьков-Вена" от 30 евро Марина Ярославская начала обещанный цикл ярких мероприятий в родном Харькове
Новости Украины Александр Ярославский
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь