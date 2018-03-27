У Маріуполі бабуся побила та вигнала з дому 10-річного онука

57-річна жінка покарала дитину через 50 гривень

У Маріуполі жінка побила свого 10-річного онука і вигнала його з дому.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

Мешканка Маріуполя, яка помітила біля зруйнованої будівлі заплаканого хлопчика, повідомила про це на лінію "102".

10-річний школяр розповів їй, що вже кілька годин сидить на вулиці, замерз, але додому йти боїться. На місце приїхали інспектори ювенальної превенції Центрального відділу поліції.

З'ясувалося, що хлопчика побила та вигнала з дому рідна бабуся через те, що дитина без дозволу взяла у дідуся 50 грн і витратила на розваги.

Правоохоронці привели дитину додому, і провели з родиною профілактичну бесіду.

57-річна жінка заявила, що вигнала хлопчика з дому, щоб він подумав про свою поведінку.

За даними поліції, хлопчика виховують бабуся і дідусь, матір дитини перебуває на заробітках, а батько не бере участі у житті сина.

Співробітники поліції повідомили про проблемну сім'ю в службу у справах дітей та Центр соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді.

Щодо 57-річної жінки був складений адміністративний протокол за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (вчинення домашнього насильства).

Раніше у Миколаєві горе-матір викинула з мосту свого дев'ятимісячного малюка.

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