В Мариуполе бабушка избила и выгнала из дому 10-летнего внука

57-летняя женщина наказала ребенка из-за 50 гривен

В Мариуполе женщина избила своего 10-летнего внука и выгнала его из дому.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Жительница Мариуполя, которая заметила около разрушенного здания плачущего мальчика, сообщила об этом на линию "102".

10-летний школьник рассказал ей, что уже несколько часов сидит на улице, замерз, но домой идти боится. На место приехали инспекторы ювенальной превенции Центрального отдела полиции.

Выяснилось, что мальчика избила и выгнала из дома родная бабушка из-за того, что ребенок без разрешения взял у дедушки 50 грн и потратил на развлечения.

Правоохранители привели ребенка домой, и провели с семьей профилактическую беседу.

57-летняя женщина заявила, что выгнала ребенка из дому, чтобы он подумал о своем поведении.

По данным полиции, мальчика воспитывают бабушка и дедушка, мать ребенка находится на заработках, а отец не принимает участия в жизни сына.

Сотрудники полиции сообщили о проблемной семье в службу по делам детей и Центр социальных служб детей, семьи и молодежи.

В отношении 57-летней женщины был составлен административный протокол по ст.173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (совершение домашнего насилия).

Ранее в Николаеве горе-мать выкинула с моста своего девятимесячного малыша.

Хайп такси #11 ваше отношение к Национальной полиции (видео: РБК-Украина)