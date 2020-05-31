Маск співає про Землю в ілюмінаторі: відео з головою Space X підірвало мережу

Ілон Маск (фото: flickr.com)

В мережі з'явився новий діпфейк, на якому Ілон Маск співає пісню "Трава у дома"

Ілон Маск в останні дні став дуже популярний, і це не дивно адже його компанія Space X увійшла в історію, запустивши в космос перший приватний корабель з астронавтами, який зістикувався з Міжнародною космічною станцією. У мережі з'явилося відео з Маском, на якому він співає пісню про астронавтів "Трава у дома" в образі учасника радянського гурту "Земляне".

Діпфейк з Ілоном Маском опублікували на YouTube. Крім того, дане відео дуже швидко поширилося в месенджерах і стало вірусним. При цьому відео з космічним "гімном" СРСР було опубліковано ще 12 травня, але саме зараз воно стало актуально як ніколи.

Дипфейк з Илоном Маском (відео: YouTube)

Варто зазначити, що дане відео зроблене за допомогою синтезу зображення штучним інтелектом. Обличчя Маска просто "наклали" поверх архівного запису гурту "Земляни", які записали "Траву у дома" в 1983 році.

Нагадаємо, що після вдалого запуску Crew Dragon Ілон Макс дав інтерв'ю, в якому заявив, що не планує зупинятися на досягнутому. Очікується, що вже протягом чотирьох років компанія Space X здійснить політ на Місяць. При цьому Маск заявив, що хотів би, щоб політ відбувся через два роки, але це нереально.

Раніше в "Роскосмосі" відреагували на жарт Маска після стикування Crew Dragon до МКС.

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Автор: Роман Мирончук