Маск поет про Землю в иллюминаторе: видео с главой Space X взорвало сеть

Илон Маск (фото: flickr.com)

В сети появился новый дипфейк, на котором Илон Маск поет песню "Трава у дома"

Илон Маск в последние дни стал очень популярен, и это не мудрено ведь его компания Space X вошла в историю, запустив в космос первый частный корабль с астронавтами, который состыковался с Международной космической станцией. В сети появилось видео с Маском, на котором он поет песню об астронавтах "Трава у дома" в образе участника советской группы "Земляне".

Дипфейк с Илоном Маском опубликовали на YouTube. Кроме того, в данное видео очень быстро распространилось в мессенджерах и стало вирусным. При этом видео с космическим "гимном" СССР было опубликовано еще 12 мая, но именно сейчас оно стало актуально как никогда.

Дипфейк с Илоном Маском (видео: YouTube)

Стоит отметить, что данное видео сделано с помощью синтеза изображения искусственным интеллектом. Лицо Маска просто "наложили" поверх архивной записи группы "Земляне", которые записали "Траву у дома" в 1983 году.

Напомним, что после удачного запуска Crew Dragon Илон Макс дал интервью, в котором заявил, что не планирует останавливаться на достигнутом. Ожидается, что уже в течение четырех лет компания Space X осуществит полет на Луну. При этом Маск заявил, что хотел бы, чтобы полет состоялся через два года, но это нереально.

Ранее в "Роскосмосе" отреагировали на шутку Маска после стыковки Crew Dragon с МКС.

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Автор: Роман Мирончук