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Масштабний збій у роботі популярного месенджера: кого це торкнулося

STYLERЖиття    20.04.2019 - 23:22
Масштабний збій у роботі популярного месенджера: кого це торкнулося
Ілюстративне фото: соціальні мережі (flickr.com Microsiervos)

Жителі ряду міст України зіткнулися з проблемами в роботі додатка

Telegram зіткнувся з технічними проблемами в роботі месенджера. Збій із проблемами при підключенні у суботу, 20 квітня, був зафіксований у користувачів низки європейських країн, включаючи й Україну. Як повідомили в Downdetector, більше половини юзерів скаржилися на некоректну роботу мережі.

Так, глобальний збій торкнувся користувачів в Італії, Іспанії, Великої Британії, Нідерландах та Німеччині.

В нашій країні на проблеми в роботі месенджера вказували кияни, харків'яни, запорожці, миколаївці, а також жителі тимчасово окупованого бойовиками угруповання "ДНР" Донецька і захопленого РФ українського півострова Крим.

Згідно з даними Downdetector, у 55% користувачів Telegram були проблеми при підключенні до месенджера, 33% юзерів не могли відіслати свої повідомлення, і 11% скаржилися на роботу програми у веб-версії.

Масштабний збій у роботі популярного месенджера: кого це торкнулося

Фото: Telegram (facebook.com/w12.rus)

Як повідомлялося раніше, наприкінці березня соціальна мережа Instagram в багатьох країнах світу зазнала масштабного збою в роботі. Користувачі популярного сервісу не могли увійти в свої акаунти.

Нагадаємо, що раніше масштабний збій у роботі Instagram стався в лютому. В основному з проблемами зіткнулися жителі східного узбережжя США і західної Європи.

Також ми писали про те, що у січні "дісталося" користувачам популярного месенджера Telegram. 77% юзерів зіткнулися з проблемами при підключенні.

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