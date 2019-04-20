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Масштабный сбой в работе популярного мессенджера: кого это коснулось

STYLERЖизнь    20.04.2019 - 23:22
Масштабный сбой в работе популярного мессенджера: кого это коснулось
Иллюстративное фото: социальные сети (flickr.com Microsiervos)

Жители ряда городов Украины столкнулись с проблемами в работе приложения

Telegram столкнулся с техническими проблемами в работе мессенджера. Сбой с проблемами при подключении в субботу, 20 апреля, был зафиксирован у пользователей ряда европейских стран, включая и Украину. Как сообщили в Downdetector, более половины юзеров жаловались на некорректную работу сети.

Так, глобальный сбой коснулся пользователей в Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах и Германии.

В нашей стране на проблемы в работе мессенджера указывали киевляне, харьковчане, запорожцы, николаевцы, а также жители временно оккупированного боевиками группировки "ДНР" Донецка и захваченного РФ украинского полуострова Крым.

Согласно данным Downdetector, у 55% пользователей Telegram были проблемы при подключении к мессенджеру, 33% юзеров не могли отослать свои сообщения, и 11% жаловались на работу приложения в веб-версии.

Масштабный сбой в работе популярного мессенджера: кого это коснулось

Фото: Telegram (facebook.com/w12.rus)

Как сообщалось ранее, в конце марта социальная сеть Instagram во многих странах мира испытала масштабный сбой в работе. Пользователи популярного сервиса не могли войти в свои аккаунты.

Напомним, что ранее масштабный сбой в работе Instagram произошел в феврале. В основном с проблемами столкнулись жители восточного побережья США и западной Европы.

Также мы писали о том, что в январе "досталось" пользователям популярного мессенджера Telegram. 77% юзеров столкнулись с проблемами при подключении.

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