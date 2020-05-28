Масове вбивство під Житомиром: стрілок і раніше бігав з рушницею за людьми

Анатолій Захаренко, якого підозрюють у вбивстві сімох чоловіків в ніч на 22 травня в селі Новоселиця на Житомирщині і раніше нападав на людей, а все село зітхнуло з полегшенням, коли 58-річного орендаря ставка запроторили за ґрати.

Так, ще у березні цього року Захаренко напав на людину з рушницею. На щастя, трагедії вдалося уникнути, втім, як і покарання винуватця.

"Тоді він теж був зі зброєю. Це була рушниця. Але він зміг уникнути кримінальної відповідальності. Поліція рушницю прийняла за "...предмет, схожий на биту, 47 см", - написав у Facebook юрист Масі Найєм.

Жертвою нападу став чоловік на ім'я Микола. А от сусіди Захаренка кажуть, що у нього є нібито зв'язки з керівництвом місцевої поліції. Найєм припускає, що саме тому потерпілий не став наполягати на розслідуванні.

"Мені здається, що трагедії можна було б уникнути. Якби підозрюваний у вбивстві сімох людей усвідомив невідворотність покарання, - резюмував Найєм і додав, що ДБР має дати цій події належну оцінку.

Захаренко дружив з силовиками?

На батьківщині Захаренка подейкують, що до нього на ставок час від часу приїздили чиновники не тільки місцевого, але і київського рівнів. Саме через свої тісні зв'язки з силовиками підозрюваний у вбивстві користувався великим авторитетом в односельців.

А от на суді Захаренко заявив, що... оборонявся.

"Їх було вісім чоловік, а я був один. Тим більше вночі. Я не ховався. Я повідомив в органи, сидів і чекав. Приїхали органи, я підійшов, поклав рушницю на капот, і все. Я міг не повідомляти, а спокійно сховатися. А я цього не зробив, тому що я чесна людина", - сказав Захаренко на суді, пише ТСН.

За версією слідства, спочатку він убив двох людей, які близько 01:00 сиділи з ним за одним столом, а потім ще шістьох, що спали в сараї поруч. Кажуть, стріляв він через вікно.

З поліцією, яку він сам же і викликав, Захаренко спілкувався спокійно і самовпевнено.

"Коли на ставок приїхала поліція, кажуть у селі, Толік зустрів їх словами: "А ви чого так рано? Я б до ранку їх закопав і восьмого знайшов, застрелив", – відзначає КП в Україні.

Місцеві жителі видихнули, коли Толіка забрали

За словами місцевих жителів той єдиний, якому вдалося уникнути смерті, пробіг близько чотирьох кілометрів. А в дім його пустили тільки в центрі Новоселиці. Там він сховався під диваном - настільки наляканий був чоловік.

Крім того, місцеві "авторитети" нібито вмовляли здатися Захаренка. І він сам зателефонував у поліцію майже одночасно з тим, що вижив. Сталося це через півтори години після кривавої бійні.

"Ти попав. Давай-но ти сам в поліцію дзвони. Хоч і не явка з повинною, але зарахується". Поки те та се, набрали номер поліції тільки через півтори години після вбивства - Толік і той, що вижив, майже одночасно, Толік начебто встиг перший. І дружині він подзвонив", - розповідають люди.

На суді 58-річний Анатолій Захаренко був у касці і бронежилеті. Серед загиблих були бійці Національної гвардії та волонтери, правоохоронці боялися провокацій.

Орендаря ставка, підозрюваного у вбивстві заарештували на два місяці. Кажуть, що тепер все село радіє, що Захаренка заберуть за ґрати. Люди боялися його завжди.

Раніше ми писали про всі версії трагедії, а також називали імена загиблих.

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