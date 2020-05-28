Массовое убийство под Житомиром: стрелок и раньше бегал с ружьем за людьми

Анатолий Захаренко, которого подозревают в убийстве семерых мужчин в ночь на 22 мая в селе Новоселица Житомирской области и раньше нападал на людей, а все село вздохнуло с облегчением, когда 58-летнего арендатора пруда упекли за решетку.

Так, еще в марте этого года Захаренко напал на человека с ружьем. К счастью, трагедии удалось избежать, впрочем, как и наказания виновника.

"Тогда он тоже был с оружием. Это было ружье. Но он смог избежать уголовной ответственности. Полиция ружье приняла за "...предмет, похожий на биту, 47 см", - написал в Facebook юрист Маси Найем.

Жертвой нападения стал мужчина по имени Николай. А вот соседи Захаренко говорят, что у него есть якобы связи с руководством местной полиции. Найем предполагает, что именно поэтому пострадавший не стал настаивать на расследовании.

"Мне кажется, что трагедии можно было бы избежать. Если бы подозреваемый в убийстве семерых человек осознал необратимость наказания, - резюмировал Найем и добавил, что ГБР должно дать этому событию надлежащую оценку.

Захаренко дружил с силовиками?

На родине Захаренко поговаривают, что к нему на пруд время от времени приезжали чиновники не только местного, но и киевского уровней. Именно через свои тесные связи с силовиками подозреваемый в убийстве пользовался большим авторитетом у односельчан.

А вот на суде Захаренко заявил, что... оборонялся.

"Их было восемь человек, а я был один. Тем более ночью. Я не скрывался. Я сообщил в органы, сидел и ждал. Приехали органы, я подошел, положил ружье на капот, и все. Я мог не сообщать, а спокойно скрыться. А я этого не сделал, потому что я честный человек", - сказал Захаренко на суде, пишет ТСН.

По версии следствия, сначала он убил двоих, которые около 01:00 сидели с ним за одним столом, а затем еще шестерых, что спали в сарае рядом. Говорят, стрелял он через окно.

С полицией, которую он сам же и вызвал, Захаренко общался спокойно и самоуверенно.

"Когда на пруд приехала полиция, говорят в селе, Толик встретил их словами: "А вы че так рано? Я бы до утра их закопал и восьмого нашел, застрелил", – отмечает КП в Украине.

Местные жители выдохнули, когда Толика забрали

По словам местных жителей тот единственный, которому удалось избежать смерти, пробежал около четырех километров. А в дом его пустили только в центре Новоселицы. Там он спрятался под диваном - настолько напуган был мужчина.

Кроме того, местные "авторитеты" якобы уговаривали Захаренко сдаться. И он сам позвонил в полицию почти одновременно с выжившим. Произошло это через полтора часа после кровавой бойни.

"Ты попал. Давай-ка ты сам в полицию звони. Хоть и не явка с повинной, но зачтется". Пока то да се, набрали номер полиции только через полтора часа после убийства - Толик и тот, что выжил, почти одновременно, Толик вроде бы успел первый. И жене он позвонил", - рассказывают люди.

На суде 58-летний Анатолий Захаренко был в каске и бронежилете. Среди погибших были бойцы Национальной гвардии и волонтеры, правоохранители боялись провокаций.

Арендатора пруда, подозреваемого в убийстве, арестовали на два месяца. Говорят, что теперь все село радуется, что Захаренко заберут за решетку. Люди боялись его всегда.

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