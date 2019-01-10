Медики розповіли, як вберегтися від застуди під час морозів

Колаж РБК-Україна

Під час морозів у людини істотно знижується імунітет

Британські лікарі розповіли, як захистити свій організм від переохолодження і зимових застуд, а також дали рекомендації про те, як перенести сезонні захворювання без серйозних наслідків. Про це пише Lenta.ua.

Фахівці відзначають, що в зимовий час організм людини більш схильний до різних простудних захворювань, так як через відсутність сонця і нестачі вітамінів істотно знижується імунітет.

Вони радять в першу чергу – не переохолоджуватися. Ця проста порада має величезне значення, так як під час морозів істотно підвищуються не тільки ризики застудитися, але і отримати серйозні серцеві захворювання. Для того, щоб завжди залишатися в теплі – потрібно підбирати одяг з урахуванням температури повітря на вулиці, а вдома підтримувати комфортну температуру не нижче 18 градусів тепла.

Під час морозів експерти радять одягати не одну теплу річ, а декілька, так як між шарами одягу зберігається тепло, яке дозволить не замерзнути на вулиці. Якщо температура повітря істотно знижується – то термобілизну можна використовувати не тільки під одяг на вулиці, але в ньому можна спати.

Під час сильних морозів, на думку британських вчених, потрібно з'їдати одне гаряче блюдо в день і випивати кілька чашок гарячого напою. Це може бути чай, бульйон або суп. Дослідження підтверджують, що люди, які взимку регулярно п'ють гарячу рідину, менш схильні до застуд, а також це підтримує організм від зневоднення.

Багато теплої рідини варто пити і тим, хто все ж таки застудився або підхопив вірус. Рідина послабить симптоми застуди і виведе з організму шкідливі бактерії. Пити теплі напої потрібно невеликими порціями, але на протязі всього дня.

Також важливо під час морозів висипатися. Медики зазначають, що брак сну істотно послаблює імунну систему і негативно відбивається на загальному самопочутті. А взимку наслідки від нестачі сну можуть бути набагато сильніше.

Фахівці рекомендують перед сном відкласти гаджети і вечірній перегляд телепрограм, а замість цього прийняти теплу ванну або почитати книгу.

В зимовому раціоні обов'язково повинні бути свіжі овочі та фрукти, які дадуть організму необхідні вітаміни і мікроелементи. А ось кількість цукру варто істотно знизити, особливо перед сном. Підвищення цукру в крові може зробити сон неспокійним і переривчастим, пояснюють вчені.

Крім того, медики рекомендують дотримуватися дистанції в людних місцях, уникати великих скупчень народу.

Як зазначає професор Джон Оксфорд, відстань на вулиці між людьми повинно бути не менше одного метра. Саме такий проміжок істотно знизить ризик зараження, якщо хтось чхне або кашляне на вулиці. При цьому він радить не прикриватися долонею під час кашлю або чхання, так як руки в період застуд стають самим благодатним місцем для розповсюдження бактерій. Для того, щоб убезпечити людей навколо себе, потрібно прикриватися ліктем або тильною стороною руки. А руки треба мити частіше.

Якщо в будинку хтось із близьких захворів, то по можливості його потрібно ізолювати від інших членів сім'ї, часто провітрювати приміщення, а речі загального користування, такі як пульт від телевізора і дверні ручки – дезінфікувати.

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