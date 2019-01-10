Медики рассказали, как уберечься от простуды во время морозов

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Во время морозов у человека существенно снижается иммунитет

Британские врачи рассказали, как защитить свой организм от переохлаждения и зимних простуд, а также дали рекомендации о том, как перенести сезонные заболевания без серьезных последствий. Об этом пишет Lenta.ua.

Специалисты отмечают, что в зимнее время организм человека более подвержен различным простудным заболеваниям, так как из-за отсутствия солнца и недостатка витаминов существенно понижается иммунитет.

Они советуют в первую очередь – не переохлаждаться. Этот простой совет имеет огромное значение, так как во время морозов существенно повышаются не только риски простудиться, но и получить серьезные сердечные заболевания. Для того, чтобы всегда оставаться в тепле – нужно подбирать одежду с учетом температуры воздуха на улице, а дома поддерживать комфортную температуру не ниже 18 градусов тепла.

Во время морозов эксперты советуют надевать не одну теплую вещь, а несколько, так как между слоями одежды сохраняется тепло, которое позволит не замерзнуть на улице. Если температура воздуха существенно опускается – то термобелье можно использовать не только под одежду на улице, но в нем можно также и спать.

Во время сильных морозов, по мнению британских ученых, нужно съедать одно горячее блюдо в день и выпивать несколько чашек горячего напитка. Это может быть чай, бульон или суп. Исследования подтверждают, что люди, которые зимой регулярно пьют горячую жидкость, менее подвержены простудам, а также это поддерживает организм от обезвоживания.

Много теплой жидкости стоит пить и тем, кто все-таки простудился или подхватил вирус. Жидкость ослабит симптомы простуды и выведет из организма вредные бактерии. Пить теплые напитки нужно небольшими порциями, но на протяжении всего дня.

Также важно во время морозов высыпаться. Медики отмечают, что нехватка сна существенно ослабляет иммунную систему и негативно отражается на общем самочувствии. А зимой последствия от недостатка сна могут быть намного сильнее.

Специалисты рекомендуют перед сном отложить гаджеты и вечерний просмотр телепрограмм, а вместо этого принять теплую ванную или почитать книгу.

В зимнем рационе обязательно должны присутствовать свежие овощи и фрукты, которые дадут организму необходимые витамины и микроэлементы. А вот количество сахара стоит существенно снизить, особенно перед сном. Повышение сахара в крови может сделать сон беспокойным и прерывистым, объясняют ученые.

Кроме того, медики рекомендуют соблюдать дистанцию в людных местах и избегать больших скоплений народа.

Как отмечает профессор Джон Оксфорд, расстояние на улице между людьми должно быть не менее одного метра. Именно такой промежуток существенно снизит риск заражения, если кто-нибудь чихнет или кашлянет на улице. При этом он советует не прикрываться ладонью во время кашля или чихания, так как руки в период простуд становятся самым благодатным местом для распространения бактерий. Для того, чтобы обезопасить людей вокруг себя, нужно прикрываться локтем или тыльной стороной руки. А руки нужно мыть почаще.

Если в доме кто-нибудь из близких заболел, то по возможности его нужно изолировать от других членов семьи, помещение часто проветривать, а вещи общего пользования, такие как пульт от телевизора и дверные ручки – дезинфицировать.

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