Меган Маркл вразила стильними образами під час офіційного візиту в Ірландію (фото)

Фото: Меган Маркл (Getty Images)

Герцогиня Сассекська приміряла нові образи

Меган Маркл і принц Гаррі здійснили вже кілька світських виходів під час свого першого офіційного візиту в графстві Дублін, що в Ірландії. Про це повідомляється на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу в Twitter.

Герцог і герцогиня Сассекські встигли побувати на зустрічі з президентом Ірландії Майклом Хіггінсом і його дружиною Сабіною Койн, відвідати стадіон Кроук Парк і поспілкуватися з гельскими футболістами, а також відвідати Дублінський університет.

На зустріч з першими особами Ірландії Меган Маркл вибрала елегантну сукню від Roland Mouret сіро-бежевого відтінку з вирізом човником і чорні туфлі з сумочкою такого ж кольору. Принц Гаррі обрав темно-синій класичний костюм.

Фото: герцог і герцогиня Сассекские з президентом Ірландії і його дружиною (instagram.com/kensingtonroyal)

На зустріч з гэльскими футболістами дружина принца Гаррі змінила свій образ і з'явилася в стильному брючному костюмі чорного кольору і білій блузі. Таких же відтінків Меган одягла туфлі на підборах і доповнила образ чорним клатчем.

До речі, стадіон Кроук Парк є найбільшим стадіоном Ірландії та четвертим в Європі, де проводяться гельские ігри - національний вид спорту Ірландії.

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі відвідали стадіон Кроук Парк (twitter.com/KensingtonRoyal)

Перед відвідуванням Дублінського університету герцогиня Сассекська не стала вже міняти вбрання. Подружня пара подивилися на факсиміле - точне відтворення рукопису - Книги кельтів і дослідили всесвітньо відому бібліотеку університету, яка містить 200 000 найстаріших книг.

The Duke and Duchess view a facsimile of the Book of Kells at @tcddublin #RoyalVisitIreland pic.twitter.com/rY1AIkA4gO — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 11 липня 2018 р.

The Duke and Duchess explore the iconic Long Room at @tcddublin — built between 1712 and 1732, it holds the collection's 200,000 oldest books #RoyalVisitIreland pic.twitter.com/Mw08INRtOM — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 11 липня 2018 р.

Фото: герцог і герцогиня Сассекские в Дублінському університеті (twitter.com/KensingtonRoyal)

Відео: герцог і герцогиня Сассекские в Дублінському університеті (twitter.com/KensingtonRoyal)

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі здійснили першу офіційну поїздку як подружжя.

