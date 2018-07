Меган Маркл поразила стильными образами во время официального визита в Ирландию (фото)

Фото: Меган Маркл (Getty Images)

Герцогиня Сассекская примерила новые образы

Меган Маркл и принц Гарри совершили уже несколько светских выходов во время своего первого официального визита в графстве Дублин, что в Ирландии. Об этом сообщается на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter.

Герцог и герцогиня Сассекские успели побывать на встрече с президентом Ирландии Майклом Хиггинсом и его супругой Сабиной Койн, посетить стадион Кроук Парк и пообщаться с гэльскими футболистами, а также посетить Дублинский университет.

На встречу с первыми лицами Ирландии Меган Маркл выбрала элегантное платье от Roland Mouret серо-бежевого оттенка с вырезом лодочкой и черные туфли с сумочкой такого же цвета. Принц Гарри предпочел темно-синий классический костюм.

Фото: герцог и герцогиня Сассекские с президентом Ирландии и его супругой (instagram.com/kensingtonroyal)

На встречу с гэльскими футболистами супруга принца Гарри поменяла свой образ и появилась в стильном брючном костюме черного цвета и белой блузке. Таких же оттенков Меган надела туфли на каблуках и дополнила образ черным клатчем.

К слову, стадион Кроук Парк является крупнейшим стадионом Ирландии и четвертым в Европе, где проводятся гэльские игры - национальный вид спорта Ирландии.

Фото: Меган Маркл и принц Гарри посетили стадион Кроук Парк (twitter.com/KensingtonRoyal)

Перед посещением Дублинского университета герцогиня Сассекская не стала уже менять наряд. Супружеская пара посмотрели на факсимиле - точное воспроизведение рукописи - Книги кельтов и исследовали всемирно известную библиотеку университета, которая содержит 200 000 старейших книг.

The Duke and Duchess view a facsimile of the Book of Kells at @tcddublin #RoyalVisitIreland pic.twitter.com/rY1AIkA4gO — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 11 июля 2018 г.

The Duke and Duchess explore the iconic Long Room at @tcddublin — built between 1712 and 1732, it holds the collection's 200,000 oldest books #RoyalVisitIreland pic.twitter.com/Mw08INRtOM — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 11 июля 2018 г.

Фото: герцог и герцогиня Сассекские в Дублинском университете (twitter.com/KensingtonRoyal)

Видео: герцог и герцогиня Сассекские в Дублинском университете (twitter.com/KensingtonRoyal)

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри совершили первую официальную поездку как супруги.

