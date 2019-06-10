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У Мелітополі маршрутник вигнав дитину з багатодітної сім'ї

STYLERЖиття    10.06.2019 - 21:23
У Мелітополі маршрутник вигнав дитину з багатодітної сім'ї
Фото: колаж РБК-Україна

Маршрутник негарно повівся з підлітком з Мелітополя

Водій маршрутки вигнав підлітка з салону автобуса, після того, як хлопець хотів безкоштовно проїхати по посвідченню, яке дає йому таке право. Про це повідомляють "Местные вести".

Інцидент стався на маршрутці №11 (Новий Мелітополь-Північний переїзд), Хлопець зайшов в салон і пред'явив посвідчення, дитини з багатодітної сім'ї.

У відповідь молодий чоловік почув тільки лайку від водія маршрутки, який до того ж назвав його халявщиком. Чоловік сказав, що у нього двоє дітей, а хлопцеві потрібно виходити інакше він його викине з салону.

У Мелітополі маршрутник вигнав дитину з багатодітної сім'ї

Ілюстративне фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Журналісти попросили прокоментувати цю ситуацію транспортний відділ виконкому. Начальник відділу Галина Кучеркова заявила, що до них ніхто з скаргою такого роду не звертався. Також вона зазначила, що реагує на всі скарги, що надходять

Варто зазначити, що порушника можуть викликати у виконком, або ж на нього можуть вплинути через перевізника.

Нагадаємо, що в Одесі маршрутник знущався над вагітною жінкою. Він спеціально сильно загальмував, щоб вона впала.

Раніше повідомлялося, що під Дніпром водій маршрутки образив мати воїна АТО матюками.

Ми також писали про те, що в Дніпрі маршрутник нахамив ветерану АТО, який став інвалідом.

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