ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Якої війни? У Дніпрі маршрутник нахамив ветерану АТО (фото)

STYLERЖиття    05.05.2019 - 21:44
Якої війни? У Дніпрі маршрутник нахамив ветерану АТО (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

У мережі жорстко відреагували на інцидент і вимагають покарати водія

Водій маршрутки в Дніпрі нахамив ветерану і інваліду російсько-української війни на Донбасі Владиславу Сологубу. Боєць 93 бригади, який в 2015 році отримав важке поранення рук під час бойових дій, зіткнувся із грубим ставленням, коли заходив у автобус, що слідував по маршруту №146. Про це повідомив користувач Facebook з ніком Gadek Radolini.

Також в мережі опублікували фото маршрутки.

Якої війни? У Дніпрі маршрутник нахамив ветерану АТО (фото)

Водій маршрутки в Дніпрі нагрубив ветерану АТО (фото: facebook.com/gadek.radolini)

"Ветеран АТО, який отримав інвалідність під час бойових дій, Сологуб Владислав розповів про хамське відношення водія маршрутки до нього, як до інваліда війни", - йдеться в повідомленні.

Далі наводиться розповідь самого ветерана:

"Вечір, Дніпро. Заходжу в маршрутку. Кажу, що інвалід війни, запитує - якої. Я питаю, а яка зараз. Відповідь - ніякої. Тоді я уточнюю - АТО. Відповідь "Проходь, бл*дь, атошник".

Зрозуміло, що я нікуди не поїхав, мені з ним без грошей не по дорозі".

Якої війни? У Дніпрі маршрутник нахамив ветерану АТО (фото)

Фото: Владислав Сологуб (facebook.com/gadek.radolini)

Зазначається, що користувачі мережі висловлюють своє обурення такою хамською поведінкою водія маршрутки і закликають адміністрацію фірми-перевізника покарати його.

Як повідомлялося раніше, в Мелітополі водій маршрутки відмовлявся везти бійця з УБС і його вагітну дружину.

Також ми писали про те, що в Запоріжжі маршрутник образив бійця і погрожував розправою.

Додамо, що в Запоріжжі судять ветерана АТО Святослава-Андрія Грушевського, який вдарив водія маршрутки за відмову у безкоштовному проїзді та хамство в свою сторону.

Вбивця ветерана АТО може уникнути покарання: всі подробиці У Києві в метро неадекват накинувся на ветерана АТО: подробиці інциденту (фото)
Новини України маршруткаветеран АТО
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся