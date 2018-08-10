У Мелітополі водій маршрутки відмовлявся везти бійця з УБД і його вагітну дружину (фото)

Фото: facebook.com/93OMBR

У Запорізькій області стався обурливий інцидент з водієм автобуса

У Мелітополі Запорізької області водій відмовив у безкоштовному проїзді бійцю з посвідченням учасника бойових дій (УБД) і його вагітній дружині. Про це розповіла Катерина Зелена Драп'ята - медик в 93-ї ОМБр, на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Чудовий Автовокзал # 1, чудовий маршрут Мелітополь-Миргород 5:50 ранку. І прекрасний водій цього автобуса, який відмовляється везти пасажирів по УБД. І не просто відмовляється, а щиро доводить, що йому "заборонили" перевезення пільговиків", - розповіла Катерина.

Фото: Водій (facebook.com/katrin.psyhos)

Вона зазначила, що так і не зрозуміла, хто, чому і відповідно до яких законів прийняв таке рішення.

"Завдяки милій жінці касирці, яка чи то по доброті душевній, чи то від переляку і усвідомлення того, що в разі появи поліції їй теж може перепасти, подзвонила в центральний офіс в Запоріжжя, і з'ясувала, що ніякого розпорядження з приводу скасування перевезення пільговиків не було!" - підкреслила автор публікації.

"Хоча в касу ми прийшли купити вже ці нещасні квитки, тому що сил моїх вже не було після цих дискусій з водієм", - додала вона.

"Найбільше мені сподобалися глядачі нашого дійства, які про нас розповіли такі речі, що страшно вимовити вголос. Від "Ось героїня тут знайшлася, теж воювала, навоювалася? Тепер права качає" до "20 років, а такий нахабний, що ж далі буде. Ми взагалі-то купілі квитки і через вас повинні тут чекати", - зазначила Катерина.

Фото: Автобус (facebook.com/katrin.psyhos)

"Я все розумію, всі мають права, кожна народжена людина, і мені незручно всіх затримувати і взагалі ненавиджу конфлікти, але чому ми не можемо відстоювати свої права, а вони так? Я не знаю, чому все так сталося. Чому люди настільки злі і все через якихось 200 грн, чому ніхто не хоче і боїться відстоювати свої погляди та елементарні права на життя", - написала дівчина.

"Але я точно знаю, що мені нереально страшно "приводити" свою дитину в цей світ, а ще страшніше пояснювати, що люди дійсно стадо, з острахом, ненавистю в душі і бажанням принизити усіх, хто відрізняється від них!" - додала Катерина.

В результаті вагітна дівчина з чоловіком Марком купили квитки по УБД на той самий маршрут.

"Але побачивши квитки, водій знову відмовився нас везти. Вже з квитками! Сказав поки не вийдемо, - він не буде їхати. Ось так просто", - розповіла Катерина.

"Завдяки моїм батькам, які теж почали брати участь в дискусії, він все ж сів у автобус, грюкнувши дверима, і ми поїхали. Що далі буде - не ясно, боїмося, що почне висаджувати в Запоріжжі, але це зовсім інша історія. Для мене це шок і стрес, для мого чоловіка не менше, для нашої майбутньої дитини я думаю теж. А для пасажирів автобуса Мелітополь-Миргород нова тема, яку можна обсмоктати і обговорювати ще довго, для водія витрачені нерви і мінус 200 грн в кишені. Зате на День Незалежності наше місто прикрасять жовто-блакитними прапорами, малюнками, вишивками і будуть голосно говорити, що Мелітополь - це Україна!" - написала Катерина.

Скріншот поста (facebook.com/katrin.psyhos)

Скріншот коментарів (facebook.com/katrin.psyhos)

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі маршрутник образив бійця і погрожував розправою.

Нагадаємо, під Хмельницьким в банку стався обурливий інцидент з учасником АТО.

Обурливий інцидент нещодавно також стався в Одесі. Касир на автовокзалі відмовилася обслуговувати АТОшника.

Наші відважні дівчата в лавах української армії (відео: STYLER.rbc.ua)