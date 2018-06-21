Прошел без очереди: под Хмельницким в банке произошел возмутительный инцидент с участником АТО (фото)

Мужчина угрожал порвать паспорт и удостоверение УБД украинского защитника

В городе Староконстантинов Хмельницкой области в отделении "ПриватБанка" мужчина угрожал порвать документы участника боевых действий на Донбассе, из-за того что он прошел вне очереди. Об этом рассказала Ирина Ольховик на своей странице в соцсети Facebook.

Инцидент произошел в среду, 20 июня.

"Только что в отделении "ПриватБанка" этот человек швырнул Димин паспорт, чуть не порвал удостоверение УБД, и сказал, чтобы Дима сделал себе наколку на лбу, что он УБД. Все потому что Дима без очереди брал справку", - рассказала Ольховик.

Фото: Мужчина хотел порвать документы (facebook.com/Iryna_Olkhovyk)

Светлана Зимченко в комментариях к посту рассказала, что Дмитрий был в плену, имеет инвалидность II группы. По ее словам, в связи с инцидентом на мужчину написали заявление в полицию.

Скриншот поста (facebook.com/Iryna_Olkhovyk)

Мнения украинцев о поступке мужчины разделились. Одни указали на то, что неизвестны мотивы его поступка, а другие – поддержали автора публикации.

Инцидент прокомментировали более 270 пользователей сети:

"Как можно обсуждать, не зная ситуации, которая сложилась?!".

"Действительно! Наф*га говорить! Дать в морду, и уйти!".

"Я тоже УБДшник. Но в очереди стою, а тому козлу надо было бы шею намылить".

"Это все фигня, кто-то может мне сказать, где в Староконстантинове живет это существо, хочу провести профилактическую беседу".

"Вопрос. А почему паспорт и удостоверение оказались в руках другого человека?".

"Повестку в зубы и в АТО".

"Тварь".

"У Дмитрия инвалидность II группы, с таким в армию не берут, так что получил он ее в АТО. Есть информация, что человек этот - переселенец, приехал с Лугандонии, и как видите, здоров, поэтому если ему что-то не нравится, пусть берет свою жену и едет назад".

Скриншот комментариев (facebook.com/Iryna_Olkhovyk)

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