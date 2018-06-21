Пройшов без черги: під Хмельницьким у банку стався обурливий інцидент з учасником АТО (фото)

Чоловік погрожував порвати паспорт і посвідчення УБД українського захисника

В місті Старокостянтинів Хмельницької області у відділенні "Приватбанку" чоловік погрожував порвати документи учасника бойових дій на Донбасі, через те, що він пройшов поза чергою. Про це розповіла Ірина Ольховик на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Інцидент стався в середу, 20 червня.

"Тільки що у відділенні "Приватбанку" цей чоловік жбурнув Дімін паспорт, ледь не порвав посвідчення УБД, і сказав, щоб Діма зробив собі наколку на чолі, що він УБД. Все тому що Діма без черги брав довідку", - розповіла Ольховик.

Фото: Чоловік хотів порвати документи (facebook.com/Iryna_Olkhovyk)

Світлана Зимченко в коментарях до посту розповіла, що Дмитро був у полоні, має інвалідність II групи. За її словами, у зв'язку з інцидентом на чоловіка написали заяву в поліцію.

Скріншот поста (facebook.com/Iryna_Olkhovyk)

Думки українців щодо вчинку чоловіка розділилися. Одні вказали на те, що невідомі мотиви його вчинку, а інші – підтримали автора публікації.

Інцидент прокоментували понад 270 користувачів мережі:

"Як можна обговорювати, не знаючи ситуації, яка склалася?!".

"Справді! Наф*га говорити! Дати в морду, і піти!".

"Я теж УБДшник. Але в черзі стою, а тому козлові треба було б шию намилити".

"Це все фігня, хтось може мені сказати, де в Старокостянтинові живе істота, хочу провести профілактичну бесіду".

"Питання. А чому паспорт і посвідчення опинилися в руках іншої людини?".

"Повістку в зуби і в АТО".

"Тварь".

"У Дмитра інвалідність II групи, з таким в армію не беруть, так що отримав він її в АТО. Є інформація, що чоловік цей - переселенець, приїхав з Лугандонії, і як бачите, здоровий, тому якщо йому щось не подобається, нехай бере свою дружину і їде назад".

Скріншот коментарів (facebook.com/Iryna_Olkhovyk)

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