В Мелитополе водитель маршрутки отказывался везти бойца с УБД и его беременную жену (фото)

Фото: facebook.com/93OMBR

В Запорожской области произошел возмутительный инцидент с водителем автобуса

В Мелитополе Запорожской области водитель отказал в бесплатном проезде бойцу с удостоверением участника боевых действий (УБД) и его беременной жене. Об этом рассказала Катерина Зеленая Драпьята - медик в 93-й ОМБр, на своей странице в соцсети Facebook.

"Замечательный Автовокзал # 1, замечательный маршрут Мелитополь-Миргород 5:50 утра. И прекрасный водитель этого автобуса, который отказывается везти пассажиров по УБД. И не просто отказывается, а искренне доказывает, что ему "запретили" перевозку льготников", - рассказала Катерина.

Фото: Водитель (facebook.com/katrin.psyhos)

Она отметила, что так и не поняла, кто, почему и в соответствии с какими законами принял такое решение.

"Благодаря милой женщине кассирше, которая то ли по доброте душевной, то ли от испуга и осознания того, что в случае появления полиции ей тоже может перепасть, позвонила в центральный офис в Запорожье, и выяснила, что никакого распоряжения по поводу отмены перевозки льготников не было!" – подчеркнула автор публикации.

"Хотя в кассу мы пришли купить уже эти несчастные билеты, потому что сил моих уже не было после этих дискуссий с водителем", - добавила она.

"Больше всего мне понравились зрители нашего действа, которые о нас рассказали такие вещи, что страшно произнести вслух. От "Вот героиня здесь нашлась, тоже воевала, навоевалась? Теперь права качает" до "20 лет, а такой наглый, что же дальше будет. Мы вообще-то купели билеты купели и с вас должна здесь ждать", - отметила Катерина.

Фото: Автобус (facebook.com/katrin.psyhos)

"Я все понимаю, все имеют права, каждый родившийся человек, и мне неудобно всех задерживать и вообще ненавижу конфликты, но почему мы не можем отстаивать свои права, а они да? Я не знаю, почему все так произошло. Почему люди настолько злые и все из-за каких-то 200 грн, почему никто не хочет и боится отстаивать свои взгляды, и элементарные права на жизнь", - написала девушка.

"Но я точно знаю, что мне нереально страшно "приводить" своего ребенка в этот мир, а еще страшнее объяснять, что люди действительно стадо, со страхом, ненавистью в душе и желанием унизить всех, кто отличается от них!" – добавила Катерина.

В итоге беременная девушка с супругом Марком купили билеты по УБД на тот же маршрут.

"Но увидев билеты, водитель вновь отказался нас везти. Уже с билетами! Сказал пока не выйдем, - он не будет ехать. Вот так просто", - рассказала Катерина.

"Благодаря моим родителям, которые тоже начали принимать участие в дискуссии, он все же сел в автобус, хлопнув дверью, и мы поехали. Что дальше будет - не ясно, боимся, что начнет высаживать в Запорожье, но это совсем другая история. Для меня это шок и стресс, для моего мужа не менее, для нашей будущего ребенка я думаю тоже. А для пассажиров автобуса Мелитополь-Миргород новая тема, которую можно обсмоктать и обсуждать еще долго, для водителя потраченные нервы и минус 200 грн в кармане. Зато на День Независимости наш город украсят желто-голубыми флажками, рисунками, вышивками и будут громко говорить, что Мелитополь - это Украина!" – написала Катерина.

Скриншот поста (facebook.com/katrin.psyhos)

Скриншот комментариев (facebook.com/katrin.psyhos)

Ранее сообщалось, что в Запорожье маршрутчик оскорбил бойца и угрожал расправой.

Напомним, под Хмельницким в банке произошел возмутительный инцидент с участником АТО.

Возмутительный инцидент недавно также произошел в Одессе. Кассир на автовокзале отказалась обслуживать АТОшника.

Наши отважные девушки в лавах украинской армии (видео: STYLER.rbc.ua)