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Какой войны? В Днепре маршрутчик нахамил ветерану АТО (фото)

STYLERЖизнь    05.05.2019 - 21:44
Какой войны? В Днепре маршрутчик нахамил ветерану АТО (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

В сети жестко отреагировали на инцидент и требуют наказать водителя

Водитель маршрутки в Днепре нахамил ветерану и инвалиду российско-украинской войны на Донбассе Владиславу Сологубу. Боец 93 бригады, который в 2015 году получил тяжелое ранение руки во время боевых действий, столкнулся с грубым отношением, когда заходил в автобус, следующему по маршруту №146. Об этом сообщил пользователь Facebook с ником Gadek Radolini.

Также в сети опубликовали фото маршрутки.

Какой войны? В Днепре маршрутчик нахамил ветерану АТО (фото)

Водитель маршрутки в Днепре нагрубил ветерану АТО (фото: facebook.com/gadek.radolini)

"Ветеран АТО, получившего инвалидность во время боевых действий, Владислав Сологуб рассказал о хамском отношении водителя маршрутки к нему, как к инвалиду войны", - говорится в сообщении.

Далее приводится рассказ самого ветерана:

"Вечер, Днепр. Захожу в маршрутку. Говорю, что инвалид войны, спрашивает - какой. Я спрашиваю, а какая сейчас. Ответ - никакой. Тогда я уточняю - АТО. Ответ "Проходи, бл*дь, атошник".

Понятно, что я никуда не поехал, мне с ним без денег не по пути".

Какой войны? В Днепре маршрутчик нахамил ветерану АТО (фото)

Фото: Владислав Сологуб (facebook.com/gadek.radolini)

Отмечается, что в пользователи сети выражают свое возмущение таким хамским поведением водителя маршрутки и призывают администрацию фирмы-перевозчика наказать его.

Как сообщалось ранее, в Мелитополе водитель маршрутки отказывался везти бойца с УБД и его беременную жену.

Также мы писали о том, что в Запорожье маршрутчик оскорбил бойца и угрожал расправой.

Добавим, что в Запорожье судят ветерана АТО Святослава-Андрея Грушевского, который ударил водителя маршрутки за отказ в бесплатном проезде и хамство в свою сторону. 

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