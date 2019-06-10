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В Мелитополе маршрутчик выгнал ребенка из многодетной семьи

STYLERЖизнь    10.06.2019 - 21:23
В Мелитополе маршрутчик выгнал ребенка из многодетной семьи
Фото: коллаж РБК-Украина

Маршрутчик некрасиво обошелся с подростком из Мелитополя

Водитель маршрутки выгнал подростка из салона автобуса, после того, как парень хотел бесплатно проехать по удостоверению, которое дает ему такое право. Об этом сообщают "Местные вести".

Инцидент произошел на маршрутке №11 (Новый Мелитополь-Северный переезд), Парень зашел в салон и предъявил удостоверение ребенка из многодетной семьи.

В ответ молодой человек услышал только ругань от водителя маршрутки, который к тому же назвал его халявщиком. Мужчина сказал, что у него двое детей, а парню нужно выходить иначе он его выбросит из салона.

В Мелитополе маршрутчик выгнал ребенка из многодетной семьи

Иллюстративное фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Журналисты попросили прокомментировать эту ситуацию транспортный отдел исполкома. Начальник отдела Галина Кучеркова заявила, что к ним никто с жалобой такого рода не обращался. Также она отметила, что реагирует на все поступающие жалобы.

Стоит отметить, что нарушителя могут вызвать в исполком, или же на него могут оказать влияние через перевозчика.

Напомним, что в Одессе маршрутчик издевался над беременной женщиной. Он специально сильно затормозил, чтобы она упала.

Ранее сообщалось, что под Днепром водитель маршрутки оскорбил мать воина АТО матерными словами.

Мы также писали о том, что в Днепре маршрутчик нахамил ветерану АТО, который стал инвалидом.

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