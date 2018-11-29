У Мелітополі під виглядом газовиків двоє грабіжників вкрали всі заощадження господині

Фото: РБК-Україна

Злочинці стягнули ноги жертви пластиковим хомутом, а руки - електричним дротом

Все почалося з простого телефонного дзвінка. Мешканці Мелітополя зателефонував чоловік і представився газівником. Він заявив, що необхідно перевірити документацію на газовий котел. Тому через деякий час він вже чекав, коли йому відчинять двері. Про це повідомляє Наше місто.

У двері подзвонили і жінка без жодних підозр відкрила двері. Однак, замість привітного газівника, в будинок увірвалися двоє чоловіків в масках. Поваливши господиню оселі на підлогу, злочинці стягнули її ноги пластиковим хомутом, а руки зв'язали електричним дротом.

Далі розбійники почали вимагати у жінки гроші, погрожуючи пістолетом. Отримавши відмову, злочинці перетягли пов'язану жінку у ванну кімнату, після чого один із зловмисників почав шукати гроші в кімнатах.

Через 10-15 хвилин, коли в домі стало тихо й згасло світло, жінці вдалося розв'язати шнур, а після - розрізати пластиковий хомут на ногах. Оглянувши будинок, жінка виявила, що розбійники вкрали 7 000 доларів, які перебували в шафі у спальні.

Потерпіла розповіла поліцейським, що ці гроші вона отримала в лютому поточного року від продажу квартири. Про те, що вони в неї є, не знав ніхто, крім близьких родичів. Поліція поки не вийшла на слід підозрюваних, але у оперативників вже є зачіпки.

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Відео: РБК-Україна