Забрали деньги и шоколадки: в Харькове малолетки с ножом ограбили киоск

Фото: коллаж РБК-Украина

Двух из четырех несовершеннолетних задержали спустя час после нападения

В Харькове в ночь на среду, 28 ноября, произошло разбойное нападение - четверо малолеток ограбили киоск. Вскоре правоохранители задержали двух из них - это дети 13 и 15 лет, сообщает местный ресурс "Харьков 1654" в соцсети Facebook.

Также приводится соответствующие фото.

Фото: facebook.com/kharkiv1654

Инцидент произошел на улице Библика в районе ХТЗ (Харьковский тракторный завод), который считается одним из самых криминальных в городе (находится на окраине).

Отмечается, что малолетки в балоклавах были вооружены ножом. У продавца они забрали деньги и шоколадки. Двух из четырех несовершеннолетних поймали спустя час после нападения.

"Четверо малолеток (в балаклавах), вооруженные ножом напали ночью на киоск Кулиничей. Забрали у продавца деньги и.. шоколадки. Спустя час двое из них были задержаны, ими оказалась дети 13 и 15 лет", - говорится в сообщении.

Скрин: facebook.com/kharkiv1654

В комментариях к сообщению пользователи соцсети не остались равнодушными к инциденту, развивают тему преступности среди несовершеннолетних и критикуют родителей малолетних нарушителей, которые не следят за своими детьми:

"Это Павлики Морозовы";

"Если кто не в курсе, во время ЧП и беспорядков этот возраст - самые циничные и отмороженные беспредельщики";

"Блатная жизнь была не долгой"...

Скрин: facebook.com/kharkiv1654

"Вопрос только к родителям";

"В Подворки их! И никаких штрафов. Ничего хорошего дальше их не ждет!";

"Для родителей нормально, что детей нет ночью дома?";

"Первая делюга";

"А чего вы от них хотели?! Самые крутые герои в кино и по ТВ - преступники! Вот и подражают... А судя по тому, что ночью никто из родителей не хватился - семейная преемственность";

"Я считаю по заднице надо давать родителям, а те сами разберутся..."

Скрин: facebook.com/kharkiv1654

Как сообщалось ранее, в октябре в Киевской области двое подростков до смерти избили пенсионера из-за того, что на них лаяла его собака.

Также мы писали о том, что в начале сентября в Одессе две девушки ранили и ограбили иностранца.

Напомним, в РФ в Мурманске подростки жестоко избили до полусмерти пятиклассницу, а "экзекуцию" снимали на телефон.

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Видео: РБК-Украина